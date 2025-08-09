Стрелок устроил пальбу на территории университета

Неизвестный открыл огонь на территории Университета Эмори в штате Джорджия, сообщило местное подразделение телеканала Fox News. По данным издания, инцидент произошел в пятницу около 16:00 по местному времени (23:00 мск) недалеко от аптеки на кампусе.

Руководство университета попросило людей не приближаться к месту происшествия и следовать указаниям службы безопасности. На месте работают сотрудники охраны кампуса и местная полиция; официальные подробности инцидента пока не раскрываются.

Ранее телеканал CNN сообщал, что четыре человека погибли в результате стрельбы, произошедшей в городе Анаконда в американском штате Монтана. В материале указано, что подозреваемым стал завсегдатай заведения Пол Браун, который жил неподалеку.

Прежде сообщалось о стрельбе в высотном здании на Манхэттене. Мужчина в бронежилете открыл беспорядочный огонь внутри небоскреба. Пять человек погибли, еще шесть получили ранения различной степени тяжести. Полиция оперативно отреагировала и нейтрализовала стрелка. Также очевидцы рассказали, что видели предполагаемого стрелка до совершения убийств. Он передвигался по городу с винтовкой.