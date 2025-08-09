Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 02:05

Стрелок устроил пальбу на территории университета

Стрелок открыл огонь на территории Университета Эмори в США

Фото: unsplash.com

Неизвестный открыл огонь на территории Университета Эмори в штате Джорджия, сообщило местное подразделение телеканала Fox News. По данным издания, инцидент произошел в пятницу около 16:00 по местному времени (23:00 мск) недалеко от аптеки на кампусе.

Руководство университета попросило людей не приближаться к месту происшествия и следовать указаниям службы безопасности. На месте работают сотрудники охраны кампуса и местная полиция; официальные подробности инцидента пока не раскрываются.

Ранее телеканал CNN сообщал, что четыре человека погибли в результате стрельбы, произошедшей в городе Анаконда в американском штате Монтана. В материале указано, что подозреваемым стал завсегдатай заведения Пол Браун, который жил неподалеку.

Прежде сообщалось о стрельбе в высотном здании на Манхэттене. Мужчина в бронежилете открыл беспорядочный огонь внутри небоскреба. Пять человек погибли, еще шесть получили ранения различной степени тяжести. Полиция оперативно отреагировала и нейтрализовала стрелка. Также очевидцы рассказали, что видели предполагаемого стрелка до совершения убийств. Он передвигался по городу с винтовкой.

США
стрельба
происшествия
полиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как правильно принимать лекарства, чтобы не навредить здоровью
Российские военные взяли в «мешок» отряд ВСУ под Волчанском
Марочко заявил, что ВСУ пытались пробраться в Курскую область по реке
«Я сказал, он делает»: Трамп высказался о Зеленском и переговорах
Военнблогер рассказал о планах ВСУ снова зайти в Курскую область
Стало известно, что обсудит Трамп с Путиным на Аляске
Алиев и Пашинян захотели выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира
Зеленский неожиданным образом отреагировал на встречу Путина и Трампа
Беспилотник врезался в жилую многоэтажку в Ростове-на-Дону
Петербурженка убила своего сына, а затем себя
Встреча Трампа, Алиева и Пашиняна: чем завершилась, что подписали, итоги
Crew Dragon с российским космонавтом отстыковался от МКС
Россия запросила у Минздрава Турции информацию об отравлении россиян
США могли выдворить Овечкина и игроков НХЛ в 2024 году
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 9 августа, наконец-то облегчение
Посол Украины озвучил мысли по поводу территориальных уступок России
Стрелок устроил пальбу на территории университета
Лопес, Киркоров, Лазарев: кого из звезд не пускали в элитные места
Ушаков назвал место, где может пройти встреча Путина и Трампа после Аляски
«Важный саммит»: Ушаков подтвердил встречу Путина и Трампа на Аляске
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.