Возле мечети в Швеции произошла стрельба Несколько человек пострадали при стрельбе возле мечети в Швеции

Несколько человек пострадали при стрельбе возле мечети в шведском городе Эребру, сообщила местная полиция. По ее данным, звонок в правоохранительные органы поступил в 14:45 мск. На месте работают экстренные службы, полицейские порекомендовали жителям не приближаться к месту ЧП.

Есть пострадавшие, но на данный момент у нас нет информации об их состоянии, — говорится в сообщении.

