15 августа 2025 в 16:02

Возле мечети в Швеции произошла стрельба

Несколько человек пострадали при стрельбе возле мечети в Швеции

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Несколько человек пострадали при стрельбе возле мечети в шведском городе Эребру, сообщила местная полиция. По ее данным, звонок в правоохранительные органы поступил в 14:45 мск. На месте работают экстренные службы, полицейские порекомендовали жителям не приближаться к месту ЧП.

Есть пострадавшие, но на данный момент у нас нет информации об их состоянии, — говорится в сообщении.

Ранее три человека погибли в результате стрельбы на парковке магазина в городе Остин, столице американского штата Техас: два скончались на месте, один — в больнице от полученных травм. Подозреваемый скрылся, как отметили правоохранители, однако его удалось найти на юге города.

Как выяснили журналисты, у молодого человека, который открыл стрельбу, большие проблемы с психикой. Известно, что он уже нарушал закон в прошлом. В результате шутинга еще один человек пострадал, но обошлось без огнестрельных ранений, врачи оказали ему помощь, добавил начальник службы скорой помощи Роберт Лакритц.

До этого сообщалось, что неизвестный открыл огонь на территории Университета Эмори в штате Джорджия. Инцидент произошел недалеко от аптеки в кампусе.

