Не только яблоки: удивляем гостей пастилой с лавандой

Возьмите 1,5 кг румяных яблок (гренни смит, голден идеальны). Помойте, удалите семенные коробочки, нашинкуйте ломтиками с кожурой. Выложите в сотейник, плесните 60 мл родниковой воды. Припускайте под крышкой на плите 30 минут до состояния яблочного мармелада. Горячую массу пропустите через мелкое сито — получите бархатистое пюре. Обогатите его цедрой целого апельсина и 1 ч. л. сушеной лаванды (аккуратно!). Распределите пюре тонким слоем (4–6 мм) на пергаменте, сбрызнутом маслом грецкого ореха. Томите в дегидраторе или духовке (80 °C) 5–7 часов, дверцу приоткройте для влагообмена. Пастила созрела, когда эластична и не прилипает. Пласты скатайте в свитки, нарежьте диагональными конфетами. Для хранения идеальны льняные мешочки в прохладе. Перед сушкой можно добавить щепотку розмарина для пикантности.

