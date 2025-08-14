Салат из духовки! Невероятное летнее блюдо с баклажанами и перцем

Салат из духовки! Невероятное летнее блюдо с баклажанами и перцем! Этот салат — взрыв вкусов! Ароматные запечённые овощи с дымчатыми нотками и свежей зеленью. Просто, сытно и очень аппетитно.

Ингредиенты

Болгарский перец — 2 шт.

Баклажаны — 2 шт.

Помидоры — 2 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Кинза — 1 пучок

Оливковое масло — 3 ст. л.

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Зира — 1/2 ч. л.

Паприка копчёная — 1/2 ч. л.

Приготовление

Баклажаны нарежьте кружками 1 см, посолите и оставьте на 15 минут. Перец разрежьте на четвертинки, помидоры — на дольки. Чеснок измельчите. Смешайте масло с чесноком, зирой и паприкой. Овощи выложите на противень, смажьте ароматным маслом. Запекайте при 200 °C 25–30 минут до мягкости. Готовые овощи нарежьте, добавьте рубленую кинзу, аккуратно перемешайте.

Советы: подавайте с брынзой или греческим йогуртом, идеален как гарнир к мясу.

