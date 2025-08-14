Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 августа 2025 в 09:00

Салат из духовки! Невероятное летнее блюдо с баклажанами и перцем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат из духовки! Невероятное летнее блюдо с баклажанами и перцем! Этот салат — взрыв вкусов! Ароматные запечённые овощи с дымчатыми нотками и свежей зеленью. Просто, сытно и очень аппетитно.

Ингредиенты

  • Болгарский перец — 2 шт.
  • Баклажаны — 2 шт.
  • Помидоры — 2 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Кинза — 1 пучок
  • Оливковое масло — 3 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу
  • Зира — 1/2 ч. л.
  • Паприка копчёная — 1/2 ч. л.

Приготовление

  1. Баклажаны нарежьте кружками 1 см, посолите и оставьте на 15 минут. Перец разрежьте на четвертинки, помидоры — на дольки. Чеснок измельчите. Смешайте масло с чесноком, зирой и паприкой.
  2. Овощи выложите на противень, смажьте ароматным маслом. Запекайте при 200 °C 25–30 минут до мягкости. Готовые овощи нарежьте, добавьте рубленую кинзу, аккуратно перемешайте.

Советы: подавайте с брынзой или греческим йогуртом, идеален как гарнир к мясу.

Ранее мы готовили салат с копченой курицей, манго и авокадо! Изысканное сочетание вкусов.

салаты
перец
баклажаны
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
