Салат из духовки! Невероятное летнее блюдо с баклажанами и перцем! Этот салат — взрыв вкусов! Ароматные запечённые овощи с дымчатыми нотками и свежей зеленью. Просто, сытно и очень аппетитно.
Ингредиенты
- Болгарский перец — 2 шт.
- Баклажаны — 2 шт.
- Помидоры — 2 шт.
- Чеснок — 3 зубчика
- Кинза — 1 пучок
- Оливковое масло — 3 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
- Зира — 1/2 ч. л.
- Паприка копчёная — 1/2 ч. л.
Приготовление
- Баклажаны нарежьте кружками 1 см, посолите и оставьте на 15 минут. Перец разрежьте на четвертинки, помидоры — на дольки. Чеснок измельчите. Смешайте масло с чесноком, зирой и паприкой.
- Овощи выложите на противень, смажьте ароматным маслом. Запекайте при 200 °C 25–30 минут до мягкости. Готовые овощи нарежьте, добавьте рубленую кинзу, аккуратно перемешайте.
Советы: подавайте с брынзой или греческим йогуртом, идеален как гарнир к мясу.
