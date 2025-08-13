Салат с копченой курицей, манго и авокадо! Изысканное сочетание вкусов

Салат с копченой курицей, манго и авокадо! Изысканное сочетание вкусов! Этот элегантный салат — идеальный выбор для особого случая. Нежное копченое куриное мясо, сливочное авокадо и сладкое манго создают гармоничный вкусовой букет, а пикантная цитрусовая заправка с кедровыми орешками добавляет благородные нотки.

Ингредиенты

Копченая курица (бедра/филе) — 300 г

Рукола — 100 г

Спелое манго — 1–2 шт.

Спелое авокадо — 1–2 шт.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Кедровые орехи — 2 ст. л.

Заправка

Апельсиновый/лимонный сок — 1–2 ст. л.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Масло авокадо — 2 ст. л.

Цельнозерновая горчица — 1 ст. л.

Морская соль, черный перец — по вкусу

Приготовление

Манго очистите от кожуры, удалите косточку, мякоть нарежьте ломтиками. Авокадо освободите от кожуры и косточки, нарежьте, сбрызните лимонным соком. Куриное мясо нарежьте тонкими ломтиками. Руколу промойте и обсушите. Кедровые орехи слегка обжарьте на сухой сковороде до золотистого оттенка. Смешайте цитрусовый сок, масла и горчицу. Приправьте солью и перцем, взбейте венчиком до эмульсии. В салатнице соедините руколу, авокадо, манго и курицу. Полейте заправкой, аккуратно перемешайте. Перед подачей украсьте кедровыми орешками.

