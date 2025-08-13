Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 09:00

Салат с копченой курицей, манго и авокадо! Изысканное сочетание вкусов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат с копченой курицей, манго и авокадо! Изысканное сочетание вкусов! Этот элегантный салат — идеальный выбор для особого случая. Нежное копченое куриное мясо, сливочное авокадо и сладкое манго создают гармоничный вкусовой букет, а пикантная цитрусовая заправка с кедровыми орешками добавляет благородные нотки.

Ингредиенты

  • Копченая курица (бедра/филе) — 300 г
  • Рукола — 100 г
  • Спелое манго — 1–2 шт.
  • Спелое авокадо — 1–2 шт.
  • Лимонный сок — 1 ст. л.
  • Кедровые орехи — 2 ст. л.

Заправка

  • Апельсиновый/лимонный сок — 1–2 ст. л.
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Масло авокадо — 2 ст. л.
  • Цельнозерновая горчица — 1 ст. л.
  • Морская соль, черный перец — по вкусу

Приготовление

  1. Манго очистите от кожуры, удалите косточку, мякоть нарежьте ломтиками. Авокадо освободите от кожуры и косточки, нарежьте, сбрызните лимонным соком. Куриное мясо нарежьте тонкими ломтиками. Руколу промойте и обсушите.
  2. Кедровые орехи слегка обжарьте на сухой сковороде до золотистого оттенка. Смешайте цитрусовый сок, масла и горчицу. Приправьте солью и перцем, взбейте венчиком до эмульсии. В салатнице соедините руколу, авокадо, манго и курицу. Полейте заправкой, аккуратно перемешайте. Перед подачей украсьте кедровыми орешками.

Ранее мы готовили чумовой салат «Селедка-красотка» со свеклой и горошком! Мегавкусный и простой.

курица
манго
авокадо
салаты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-директор Краско пояснил, как появились слухи о доме престарелых
Медовый спас 14 августа: трогательные открытки с поздравлениями
Генерал ответил, почему Россия не станет демонстрировать силу перед США
Оставить пятно на белом халате: как пожаловаться на врача?
Краматорск и Славянск скоро падут? Что дает ВС РФ прорыв под Добропольем
Пытавшийся перейти в ВСУ юноша хотел убить как можно больше сослуживцев
В России могут ввести штраф за «иранскую тонировку»
Посол Индии в России высказался о Путине
Умер легенда советского спецназа «Альфа»
«Если призовут, я готов пойти»: Краско подготовил прощальный подарок фронту
В России могут ввести ГОСТ на подарки новорожденным
Россиянин хотел заключить контракт на участие в СВО ради помощи ВСУ
Медведчук оценил попытки «протолкнуть» Зеленского на саммит на Аляске
Ачичук — узбекский салат из помидоров и лука, который сведет вас с ума
Дизайнер Лебедев стал отцом в 11-й раз
Названа главная страна-провокатор боевых действий на Украине
Дочь всемирной поп-звезды может представить США на «Интервидении»
Началось прощание с Иваном Краско
Как выбрать соковыжималку: полный гид
«Испорченный телефон»: депутат Шеремет высказался о встрече Путина и Трампа
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Перестройка: как это было и чем закончилось
История

Перестройка: как это было и чем закончилось

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.