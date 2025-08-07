Чумовой салат «Селедка-красотка» со свеклой и горошком! Мегавкусный

Чумовой салат «Селедка-красотка» со свеклой и горошком! Легкий, яркий и невероятно вкусный салат с соленой сельдью, овощами и пикантной заправкой. Идеальное сочетание для праздничного стола или сытного ужина!

Ингредиенты

Филе соленой сельди — 300 г

Картофель отварной — 300 г

Свекла отварная — 200 г

Огурцы маринованные — 300 г

Лук репчатый — 100 г

Горошек консервированный — 1 банка (200 г)

Для заправки

Масло подсолнечное — 50–70 мл

Горчица — 1 ч. л.

Черный перец — по вкусу

Зеленый лук — для украшения

Приготовление

Картофель и свеклу отварите до готовности, остудите и нарежьте кубиками. Филе сельди нарежьте тонкой соломкой, огурцы — кубиками, лук — полукольцами. В глубокой миске смешайте все ингредиенты. Отдельно приготовьте заправку: смешайте масло, горчицу и перец. Полейте салат и аккуратно перемешайте. Перед подачей украсьте рубленым зеленым луком.

