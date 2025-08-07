Чумовой салат «Селедка-красотка» со свеклой и горошком! Мегавкусный

Чумовой салат «Селедка-красотка» со свеклой и горошком! Легкий, яркий и невероятно вкусный салат с соленой сельдью, овощами и пикантной заправкой. Идеальное сочетание для праздничного стола или сытного ужина!
Ингредиенты
- Филе соленой сельди — 300 г
- Картофель отварной — 300 г
- Свекла отварная — 200 г
- Огурцы маринованные — 300 г
- Лук репчатый — 100 г
- Горошек консервированный — 1 банка (200 г)
Для заправки
- Масло подсолнечное — 50–70 мл
- Горчица — 1 ч. л.
- Черный перец — по вкусу
- Зеленый лук — для украшения
Приготовление
- Картофель и свеклу отварите до готовности, остудите и нарежьте кубиками. Филе сельди нарежьте тонкой соломкой, огурцы — кубиками, лук — полукольцами. В глубокой миске смешайте все ингредиенты.
- Отдельно приготовьте заправку: смешайте масло, горчицу и перец. Полейте салат и аккуратно перемешайте. Перед подачей украсьте рубленым зеленым луком.
