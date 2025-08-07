Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 07:30

Чумовой салат «Селедка-красотка» со свеклой и горошком! Мегавкусный

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чумовой салат «Селедка-красотка» со свеклой и горошком! Легкий, яркий и невероятно вкусный салат с соленой сельдью, овощами и пикантной заправкой. Идеальное сочетание для праздничного стола или сытного ужина!

Ингредиенты

  • Филе соленой сельди — 300 г
  • Картофель отварной — 300 г
  • Свекла отварная — 200 г
  • Огурцы маринованные — 300 г
  • Лук репчатый — 100 г
  • Горошек консервированный — 1 банка (200 г)

Для заправки

  • Масло подсолнечное — 50–70 мл
  • Горчица — 1 ч. л.
  • Черный перец — по вкусу
  • Зеленый лук — для украшения

Приготовление

  1. Картофель и свеклу отварите до готовности, остудите и нарежьте кубиками. Филе сельди нарежьте тонкой соломкой, огурцы — кубиками, лук — полукольцами. В глубокой миске смешайте все ингредиенты.
  2. Отдельно приготовьте заправку: смешайте масло, горчицу и перец. Полейте салат и аккуратно перемешайте. Перед подачей украсьте рубленым зеленым луком.

Ранее мы готовили салат из моркови с зеленым горошком! Вкуснятина из простых продуктов.

селедка
картошка
свекла
салат
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
