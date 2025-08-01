Салат из моркови с зелёным горошком! Вкуснятина из простых продуктов

Салат из моркови с сыром, яйцами и зелёным горошком! Вкуснятина из простых продуктов! Этот яркий, полезный и невероятно простой салат станет отличным вариантом для лёгкого ужина или полезного перекуса. Всего 10 минут — и вкусное блюдо готово!
Ингредиенты (2 порции)
- Морковь крупная — 1 шт. (около 150 г)
- Яйца варёные — 2 шт.
- Сыр твёрдый — 60 г
- Зелёный горошек консервированный — 100 г
- Петрушка свежая — 4 веточки
- Чеснок — 2 зубчика
- Сметана — 2 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление
- Очищенную сырую морковь натираем на средней тёрке.
- Варёные яйца и сыр натираем на крупной тёрке. Мелко режем петрушку, чеснок пропускаем через пресс.
- В миске соединяем все ингредиенты, добавляем зелёный горошек. Заправляем сметаной, солим и перчим по вкусу, аккуратно перемешиваем.
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