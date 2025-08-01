Салат из моркови с зелёным горошком! Вкуснятина из простых продуктов

Салат из моркови с сыром, яйцами и зелёным горошком! Вкуснятина из простых продуктов! Этот яркий, полезный и невероятно простой салат станет отличным вариантом для лёгкого ужина или полезного перекуса. Всего 10 минут — и вкусное блюдо готово!

Ингредиенты (2 порции)

Морковь крупная — 1 шт. (около 150 г)

Яйца варёные — 2 шт.

Сыр твёрдый — 60 г

Зелёный горошек консервированный — 100 г

Петрушка свежая — 4 веточки

Чеснок — 2 зубчика

Сметана — 2 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Очищенную сырую морковь натираем на средней тёрке. Варёные яйца и сыр натираем на крупной тёрке. Мелко режем петрушку, чеснок пропускаем через пресс. В миске соединяем все ингредиенты, добавляем зелёный горошек. Заправляем сметаной, солим и перчим по вкусу, аккуратно перемешиваем.

Ранее мы готовили салат «Рыбка под шубкой». Удачное сочетание простых продуктов.