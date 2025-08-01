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01 августа 2025 в 07:00

Салат из моркови с зелёным горошком! Вкуснятина из простых продуктов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат из моркови с сыром, яйцами и зелёным горошком! Вкуснятина из простых продуктов! Этот яркий, полезный и невероятно простой салат станет отличным вариантом для лёгкого ужина или полезного перекуса. Всего 10 минут — и вкусное блюдо готово!

Ингредиенты (2 порции)

  • Морковь крупная — 1 шт. (около 150 г)
  • Яйца варёные — 2 шт.
  • Сыр твёрдый — 60 г
  • Зелёный горошек консервированный — 100 г
  • Петрушка свежая — 4 веточки
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Сметана — 2 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Очищенную сырую морковь натираем на средней тёрке.
  2. Варёные яйца и сыр натираем на крупной тёрке. Мелко режем петрушку, чеснок пропускаем через пресс.
  3. В миске соединяем все ингредиенты, добавляем зелёный горошек. Заправляем сметаной, солим и перчим по вкусу, аккуратно перемешиваем.

Ранее мы готовили салат «Рыбка под шубкой». Удачное сочетание простых продуктов.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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