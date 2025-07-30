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30 июля 2025 в 13:00

Салат «Рыбка под шубкой» — вкуснота! Удачное сочетание простых продуктов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Рыбка под шубкой» — вкуснота! Удачное сочетание простых продуктов! Этот слоеный салат со шпротами — обязательный гость на праздничном столе! Прост в приготовлении, но неизменно вызывает восторг у гостей.

Ингредиенты (на 4 порции)

  • Шпроты в масле — 1 банка (240 г)
  • Картофель — 3-4 шт. (вареный)
  • Морковь — 2-3 шт. (вареная)
  • Яйца — 3-4 шт. (вареные)
  • Зеленый лук — небольшой пучок
  • Укроп — для украшения
  • Майонез — 150–200 г
  • Соль — по вкусу

Приготовление (40 минут + охлаждение)

  1. Разминаем шпроты вилкой (вместе с маслом) и выкладываем ровным слоем на дно салатницы. Натираем отварной картофель на крупной тёрке, распределяем поверх рыбы. Слегка солим и промазываем майонезом.
  2. Мелко режем зеленый лук и посыпаем картофель. Отделяем белки от желтков. Белки натираем на терке, выкладываем следующим слоем и снова смазываем майонезом.
  3. Натираем отварную морковь, распределяем и покрываем майонезом. Желтки натираем сверху, украшаем рубленым укропом.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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