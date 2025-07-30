Салат «Рыбка под шубкой» — вкуснота! Удачное сочетание простых продуктов! Этот слоеный салат со шпротами — обязательный гость на праздничном столе! Прост в приготовлении, но неизменно вызывает восторг у гостей.

Ингредиенты (на 4 порции)

Шпроты в масле — 1 банка (240 г)

Картофель — 3-4 шт. (вареный)

Морковь — 2-3 шт. (вареная)

Яйца — 3-4 шт. (вареные)

Зеленый лук — небольшой пучок

Укроп — для украшения

Майонез — 150–200 г

Соль — по вкусу

Приготовление (40 минут + охлаждение)

Разминаем шпроты вилкой (вместе с маслом) и выкладываем ровным слоем на дно салатницы. Натираем отварной картофель на крупной тёрке, распределяем поверх рыбы. Слегка солим и промазываем майонезом. Мелко режем зеленый лук и посыпаем картофель. Отделяем белки от желтков. Белки натираем на терке, выкладываем следующим слоем и снова смазываем майонезом. Натираем отварную морковь, распределяем и покрываем майонезом. Желтки натираем сверху, украшаем рубленым укропом.

Ранее мы готовили немецкий картофельный салат с беконом! Заправка из кубика вас поразит.