Салат «Рыбка под шубкой» — вкуснота! Удачное сочетание простых продуктов! Этот слоеный салат со шпротами — обязательный гость на праздничном столе! Прост в приготовлении, но неизменно вызывает восторг у гостей.
Ингредиенты (на 4 порции)
- Шпроты в масле — 1 банка (240 г)
- Картофель — 3-4 шт. (вареный)
- Морковь — 2-3 шт. (вареная)
- Яйца — 3-4 шт. (вареные)
- Зеленый лук — небольшой пучок
- Укроп — для украшения
- Майонез — 150–200 г
- Соль — по вкусу
Приготовление (40 минут + охлаждение)
- Разминаем шпроты вилкой (вместе с маслом) и выкладываем ровным слоем на дно салатницы. Натираем отварной картофель на крупной тёрке, распределяем поверх рыбы. Слегка солим и промазываем майонезом.
- Мелко режем зеленый лук и посыпаем картофель. Отделяем белки от желтков. Белки натираем на терке, выкладываем следующим слоем и снова смазываем майонезом.
- Натираем отварную морковь, распределяем и покрываем майонезом. Желтки натираем сверху, украшаем рубленым укропом.
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