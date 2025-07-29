Немецкий картофельный салат с беконом! Заправка из кубика вас поразит! Этот традиционный немецкий салат сочетает нежную картошку, хрустящий бекон и пикантный маринованный лук. Идеальное блюдо для семейного ужина или дружеских посиделок с кружкой пива!
Ингредиенты (4 порции)
- Картофель отварной — 600 г (лучше сорта с плотной мякотью)
- Бекон сырокопченый — 150 г
- Лук красный — 1 крупная головка
- Яблочный уксус — 3 ст. л.
- Горчица — 1 ст. л. (лучше зернистая)
- Бульонный кубик — 1 шт. (куриный или овощной)
- Вода — 30 мл
- Соль, черный перец — по вкусу
- Петрушка свежая — для подачи
Приготовление
- Картофель отварите в мундире до готовности, остудите и очистите. Нарежьте ломтиками толщиной 5–7 мм. Бекон обжарьте до хруста на сухой сковороде, затем выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.
- Красный лук нарежьте тонкими полукольцами. Залейте кипятком на 1 минуту, затем слейте воду. Добавьте 1 ст. л. яблочного уксуса, щепотку соли и сахара. Оставьте на 15 минут.
- Растворите бульонный кубик в 30 мл горячей воды. Добавьте оставшийся уксус, горчицу, 2 ст. л. бекона (жир со сковороды), перемешайте.
- В миске аккуратно смешайте картофель, бекон и маринованный лук. Полейте теплой заправкой, осторожно перемешайте. Дайте настояться 10–15 минут перед подачей.
Посыпьте рубленой петрушкой. Идеально сочетается с жареными колбасками или солеными огурцами.
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