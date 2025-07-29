Немецкий картофельный салат с беконом! Заправка из кубика вас поразит

Немецкий картофельный салат с беконом! Заправка из кубика вас поразит

Немецкий картофельный салат с беконом! Заправка из кубика вас поразит! Этот традиционный немецкий салат сочетает нежную картошку, хрустящий бекон и пикантный маринованный лук. Идеальное блюдо для семейного ужина или дружеских посиделок с кружкой пива!

Ингредиенты (4 порции)

Картофель отварной — 600 г (лучше сорта с плотной мякотью)

Бекон сырокопченый — 150 г

Лук красный — 1 крупная головка

Яблочный уксус — 3 ст. л.

Горчица — 1 ст. л. (лучше зернистая)

Бульонный кубик — 1 шт. (куриный или овощной)

Вода — 30 мл

Соль, черный перец — по вкусу

Петрушка свежая — для подачи

Приготовление

Картофель отварите в мундире до готовности, остудите и очистите. Нарежьте ломтиками толщиной 5–7 мм. Бекон обжарьте до хруста на сухой сковороде, затем выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами. Залейте кипятком на 1 минуту, затем слейте воду. Добавьте 1 ст. л. яблочного уксуса, щепотку соли и сахара. Оставьте на 15 минут. Растворите бульонный кубик в 30 мл горячей воды. Добавьте оставшийся уксус, горчицу, 2 ст. л. бекона (жир со сковороды), перемешайте. В миске аккуратно смешайте картофель, бекон и маринованный лук. Полейте теплой заправкой, осторожно перемешайте. Дайте настояться 10–15 минут перед подачей.

Посыпьте рубленой петрушкой. Идеально сочетается с жареными колбасками или солеными огурцами.

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