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29 июля 2025 в 08:00

Немецкий картофельный салат с беконом! Заправка из кубика вас поразит

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Немецкий картофельный салат с беконом! Заправка из кубика вас поразит! Этот традиционный немецкий салат сочетает нежную картошку, хрустящий бекон и пикантный маринованный лук. Идеальное блюдо для семейного ужина или дружеских посиделок с кружкой пива!

Ингредиенты (4 порции)

  • Картофель отварной — 600 г (лучше сорта с плотной мякотью)
  • Бекон сырокопченый — 150 г
  • Лук красный — 1 крупная головка
  • Яблочный уксус — 3 ст. л.
  • Горчица — 1 ст. л. (лучше зернистая)
  • Бульонный кубик — 1 шт. (куриный или овощной)
  • Вода — 30 мл
  • Соль, черный перец — по вкусу
  • Петрушка свежая — для подачи

Приготовление

  1. Картофель отварите в мундире до готовности, остудите и очистите. Нарежьте ломтиками толщиной 5–7 мм. Бекон обжарьте до хруста на сухой сковороде, затем выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.
  2. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами. Залейте кипятком на 1 минуту, затем слейте воду. Добавьте 1 ст. л. яблочного уксуса, щепотку соли и сахара. Оставьте на 15 минут.
  3. Растворите бульонный кубик в 30 мл горячей воды. Добавьте оставшийся уксус, горчицу, 2 ст. л. бекона (жир со сковороды), перемешайте.
  4. В миске аккуратно смешайте картофель, бекон и маринованный лук. Полейте теплой заправкой, осторожно перемешайте. Дайте настояться 10–15 минут перед подачей.

Посыпьте рубленой петрушкой. Идеально сочетается с жареными колбасками или солеными огурцами.

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картошка
картофель
бекон
салаты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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