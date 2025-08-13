Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 13:30

Турецкая аджика — огненная закуска для гурманов! Преобразит любое мясо

Турецкая аджика — огненная закуска для настоящих гурманов! Преобразит любое мясо! Эта ароматная аджика с насыщенным вкусом и пикантной остротой станет идеальным дополнением к мясу, курице гриль или свежему хлебу. Готовится просто, а результат впечатляет — одна ложка этой закуски превратит любое блюдо в кулинарный шедевр!

Ингредиенты

  • Помидоры — 2 шт.
  • Зелёный острый перец — 2 шт.
  • Красный сладкий перец — 1 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика

Для соуса

  • Оливковое масло — 60 мл
  • Томатная паста — 1 ст. л.
  • Перечная паста — 1 ст. л.
  • Гранатовый соус — 2 ст. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Красный молотый перец — 1 ч. л.
  • Изот (копчёный перец) — 1 ч. л.
  • Сумах — 1 ч. л.
  • Сушёная мята — 1 ч. л.
  • Лимонный сок — 1 шт.
  • Петрушка — 1/2 пучка

Приготовление

  1. Измельчите овощи в блендере до мелкой крошки, затем откиньте на сито, чтобы удалить лишний сок. В отдельной миске смешайте оливковое масло, томатную и перечную пасту, гранатовый соус, специи и лимонный сок. Добавьте рубленую петрушку. Соедините овощную массу с соусом и тщательно перемешайте.
  2. Храните аджику в холодильнике в герметичной банке до 5 дней. Подавайте к шашлыку, запечённой курице или просто намазывайте на лаваш — беспроигрышный вариант!

Ранее мы делились рецептом хрустящих корнишонов в маринаде. Простая закатка на зиму.

