Турецкая аджика — огненная закуска для гурманов! Преобразит любое мясо

Турецкая аджика — огненная закуска для настоящих гурманов! Преобразит любое мясо! Эта ароматная аджика с насыщенным вкусом и пикантной остротой станет идеальным дополнением к мясу, курице гриль или свежему хлебу. Готовится просто, а результат впечатляет — одна ложка этой закуски превратит любое блюдо в кулинарный шедевр!
Ингредиенты
- Помидоры — 2 шт.
- Зелёный острый перец — 2 шт.
- Красный сладкий перец — 1 шт.
- Лук — 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
Для соуса
- Оливковое масло — 60 мл
- Томатная паста — 1 ст. л.
- Перечная паста — 1 ст. л.
- Гранатовый соус — 2 ст. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Красный молотый перец — 1 ч. л.
- Изот (копчёный перец) — 1 ч. л.
- Сумах — 1 ч. л.
- Сушёная мята — 1 ч. л.
- Лимонный сок — 1 шт.
- Петрушка — 1/2 пучка
Приготовление
- Измельчите овощи в блендере до мелкой крошки, затем откиньте на сито, чтобы удалить лишний сок. В отдельной миске смешайте оливковое масло, томатную и перечную пасту, гранатовый соус, специи и лимонный сок. Добавьте рубленую петрушку. Соедините овощную массу с соусом и тщательно перемешайте.
- Храните аджику в холодильнике в герметичной банке до 5 дней. Подавайте к шашлыку, запечённой курице или просто намазывайте на лаваш — беспроигрышный вариант!
Ранее мы делились рецептом хрустящих корнишонов в маринаде. Простая закатка на зиму.