Турецкая аджика — огненная закуска для гурманов! Преобразит любое мясо

Турецкая аджика — огненная закуска для настоящих гурманов! Преобразит любое мясо! Эта ароматная аджика с насыщенным вкусом и пикантной остротой станет идеальным дополнением к мясу, курице гриль или свежему хлебу. Готовится просто, а результат впечатляет — одна ложка этой закуски превратит любое блюдо в кулинарный шедевр!

Ингредиенты

Помидоры — 2 шт.

Зелёный острый перец — 2 шт.

Красный сладкий перец — 1 шт.

Лук — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Для соуса

Оливковое масло — 60 мл

Томатная паста — 1 ст. л.

Перечная паста — 1 ст. л.

Гранатовый соус — 2 ст. л.

Соль — 1 ч. л.

Красный молотый перец — 1 ч. л.

Изот (копчёный перец) — 1 ч. л.

Сумах — 1 ч. л.

Сушёная мята — 1 ч. л.

Лимонный сок — 1 шт.

Петрушка — 1/2 пучка

Приготовление

Измельчите овощи в блендере до мелкой крошки, затем откиньте на сито, чтобы удалить лишний сок. В отдельной миске смешайте оливковое масло, томатную и перечную пасту, гранатовый соус, специи и лимонный сок. Добавьте рубленую петрушку. Соедините овощную массу с соусом и тщательно перемешайте. Храните аджику в холодильнике в герметичной банке до 5 дней. Подавайте к шашлыку, запечённой курице или просто намазывайте на лаваш — беспроигрышный вариант!

