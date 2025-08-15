В РПЦ помолились за исход переговоров на Аляске

Накануне важных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил специальный молебен, сообщили представители РПЦ. Церковная служба прошла в Московской патриархии при участии сотрудников и личного секретаря предстоятеля епископа Раменского Алексия. Параллельно молитвы о благополучном исходе саммита возносились в знаменитом Валаамском монастыре.

Патриарх Кирилл обратился к Богу с просьбой о помощи для лидеров и участников переговоров. Он подчеркнул историческую значимость момента.

И да поможет Господь нашим лидерам и всем тем, кто принимает участие в этих переговорах, достичь этой важной, великой цели — принципиального изменения в отношениях между двумя великими ядерными государствами, — заявил патриарх.

Ранее глава представительства РПЦ в штате, американский архиепископ Алексей объяснил, что Аляска является местом, где Россия и США встречаются как соседи, научившиеся жить бок о бок. По его словам, для православных людей штат освящен подвигами святителя Иннокентия, преподобного Германа и подобных им людей.