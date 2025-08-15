К шашлыку и к картошечке! Ленивый салат с баклажанами! 15 минут, и готово!

Ленивый салат с баклажанами: летняя нежность за 20 минут! Этот салат — гениальная импровизация: ароматные жареные баклажаны, сочные помидоры и кремовая заправка создают гармонию вкуса без лишних усилий. Идеально к шашлыку или как сытный ужин в жару!

Рецепт:

Нарежьте 2 средних баклажана кубиками 2 см, посолите, оставьте на 10 минут (уйдет горечь). Обсушите, обжарьте на оливковом масле до хрустящей корочки. Выложите на бумажное полотенце.

Заправка: Разомните 200 г творожного сыра (типа «Альметте») с 2 зубчиками чеснока, горстью рубленой зелени (петрушка + укроп), соком 1/2 лимона, щепоткой кориандра, солью и перцем.

В миске смешайте теплые баклажаны, 3 нарезанных кубиками помидора и заправку. Аккуратно перемешайте лопаткой.

Подача:

Выложите горкой, посыпьте свежим базиликом. Сразу подавайте — пока баклажаны теплые, а сыр нежно тает!

Секреты:

• Для пикантности добавьте в заправку 1 ч. л. гранатового соуса.

