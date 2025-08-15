Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В Австралии сделали «невозможное» открытие, связанное с птицами

The Guardian: некоторые австралийские птицы могут менять пол

Кукабарра Кукабарра Фото: David & Micha Sheldon/Global Look Press

Австралийские ученые обнаружили у диких птиц массовое несоответствие генетического и биологического пола, передает The Guardian. Это говорит о том, что некоторые виды могут менять пол.

В подавляющем большинстве случаев генетические самки обладали мужскими половыми органами. У одной из кукабарр, которая по генетическому коду была самцом, был обнаружен увеличенный яйцевод, что указывало на недавнюю кладку яйца. У двух самок хохлатых голубей были обнаружены и яичники, и яички. Наименьший процент несоответствия (3%) наблюдался у австралийских сорок, а наибольший (6,3%) — у хохлатых голубей.

Специалисты выражают беспокойство по поводу того, что это явление может быть вызвано влиянием химических веществ, которые нарушают гормональный фон у животных. Эти вещества, известные как эндокринные разрушители, уже были связаны с изменением пола у моллюсков, рыб, земноводных и пресмыкающихся.

Доктор Клэнси Холл из Университета Саншайн-Кост предупредила, что изменение пола у птиц нарушает баланс полов, снижает репродуктивный успех и угрожает вымиранию видов. Профессор Кейт Бьюкенен из Университета Дикина связала это с антропогенными химическими веществами в пищевой цепи.

Ранее ученые выяснили, что овцы могли способствовать распространению ранней формы чумы. Палеогенетики обнаружили бактерию, предположительно вызвавшую древнюю эпидемию «чумы LNBA», в останках овец, живших более четырех тысяч лет назад на Урале.

