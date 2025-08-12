Палеогенетики нашли древнюю бактерию, которая могла вызвать эпидемию В останках домашней овцы на Урале нашли древнюю бактерию чумы

Овцы могли способствовать распространению ранней формы чумы, считают ученые из Института биологии инфекций имени Макса Планка. Как сообщает MIR24 TV, палеогенетики обнаружили соответствующую бактерию в останках овец, живших более четырех тысяч лет назад на Урале.

Как сообщается, зарубежные и российские ученые считают, что эта бактерия, предположительно, вызвала древнейшую эпидемию «чумы LNBA» в начале бронзового века. Примерно две тысячи лет назад эта болезнь исчезла.

