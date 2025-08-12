Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 12:07

Палеогенетики нашли древнюю бактерию, которая могла вызвать эпидемию

В останках домашней овцы на Урале нашли древнюю бактерию чумы

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Овцы могли способствовать распространению ранней формы чумы, считают ученые из Института биологии инфекций имени Макса Планка. Как сообщает MIR24 TV, палеогенетики обнаружили соответствующую бактерию в останках овец, живших более четырех тысяч лет назад на Урале.

Как сообщается, зарубежные и российские ученые считают, что эта бактерия, предположительно, вызвала древнейшую эпидемию «чумы LNBA» в начале бронзового века. Примерно две тысячи лет назад эта болезнь исчезла.

Ранее окаменелые отпечатки флоры и фауны юрского периода были найдены возле Новокузнецка. Находки помогут больше узнать о растительности и животном мире на Земле около 200 млн лет назад.

До этого в Австралии палеонтологи впервые обнаружили кололит титанозавра — окаменелое содержимое желудка. В нем нашли несколько слоев затвердевших растений.

ученые
бактерии
болезни
чума
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог рассказала, кому опасно ходить на хоррор-квесты
Обычный день в детском саду закончился кошмаром из-за атаки пчел
Жертву педофила поставили в угол: как семья инженеров пренебрегла дочкой
Татарстан подвергся массированной атаке БПЛА
«Какой-то ужас»: мать Тимати обругали за один поступок на родах его девушки
ВСУ оказались в огневом мешке под Константиновкой
В Госдуме назвали нюанс эксплуатации авто с нарушением заводских настроек
Кэти Перри оштрафовали на полмиллиона рублей
Стало известно, кто чаще всего страдает от психологического насилия
Крымчанка год избивала дочь, пока вся семья молчала
Педиатр пояснил, зачем нужна проверка репродуктивного здоровья с шести лет
Президент Казахстана ударом руки разбил деревянную доску и попал на видео
Власти предлагают снижать пенсионный возраст по количеству детей
«Другого пути нет»: украинцев призвали смириться с потерей территорий
В Крыму высмеяли оправдания Зеленского о территориальных уступках
В ГД раскрыли, стоит ли мигрантам запретить работать курьерами в России
Магнитные бури сегодня, 12 августа: что будет завтра, слабость, сонливость
Озвучены главные требования России и США перед встречей на Аляске
Схватка трехметрового аллигатора и питона попала на видео
Психиатр раскрыл, поможет ли гипноз стереть воспоминания об измене
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.