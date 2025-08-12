Палеогенетики нашли древнюю бактерию, которая могла вызвать эпидемию

Овцы могли способствовать распространению ранней формы чумы, считают ученые из Института биологии инфекций имени Макса Планка. Как сообщает MIR24 TV, палеогенетики обнаружили соответствующую бактерию в останках овец, живших более четырех тысяч лет назад на Урале.
Как сообщается, зарубежные и российские ученые считают, что эта бактерия, предположительно, вызвала древнейшую эпидемию «чумы LNBA» в начале бронзового века. Примерно две тысячи лет назад эта болезнь исчезла.
Ранее окаменелые отпечатки флоры и фауны юрского периода были найдены возле Новокузнецка. Находки помогут больше узнать о растительности и животном мире на Земле около 200 млн лет назад.
До этого в Австралии палеонтологи впервые обнаружили кололит титанозавра — окаменелое содержимое желудка. В нем нашли несколько слоев затвердевших растений.