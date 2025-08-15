Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Никакого масла! Низкокалорийные рулетики из баклажанов с сырной начинкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти низкокалорийные рулетики из баклажанов (всего 90 ккал/шт.) — настоящая магия вкуса: нежные ломтики овощей с легкой корочкой создают идеальный баланс с сырно-чесночной начинкой. А главное — в них нет никакого масла!

Для 8 рулетиков возьмите: 2 средних баклажана, 200 г обезжиренного творожного сыра (5%), 1 зубчик чеснока, зелень укропа/петрушки, соль, перец, 1 ч. л. лимонного сока. Баклажаны нарежьте вдоль пластинами 0,5 см, посолите и оставьте на 15 минут. Промокните влагу, запеките на пергаменте 15 минут при 200°C. Для начинки смешайте сыр, измельченный чеснок, зелень и лимонный сок. На край каждой пластины выложите 1 ч. л. начинки, сверните рулетиком.

Подавайте охлажденными — они хороши и как закуска, и как легкий ужин с зеленым салатом. Хрустящие снаружи, кремовые внутри, эти рулетики доказывают: диетическое — не значит пресное!

Ранее стало известно, как приготовить яичные рулетики с ветчиной и сыром: выручат, когда на завтрак есть только 15 минут.

баклажаны
рецепты
закуски
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
