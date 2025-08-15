Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 19:23

Реакция прохожих на изувеченное тело судьи в Камышине попала на видео

Прохожие равнодушно отреагировали на изувеченное тело убитого судьи в Камышине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Камышина, ставшие очевидцами жестокой расправы над федеральным судьей, равнодушно отреагировали на изувеченное тело убитого, свидетельствует запись с камер видеонаблюдения, опубликованная Telegram-каналом «112». По меньшей мере два пешехода демонстративно проигнорировали лежащий на тротуаре труп.

На опубликованных кадрах видно, как оба пешехода, заметив окровавленный труп с проткнутым глазом и отрезанными гениталиями, не только не вызвали полицию, но даже не сбавили шаг, продолжая движение как ни в чем не бывало. Подобное поведение может подпасть под статью 125 УК РФ о заведомом оставлении в опасности. Максимальная санкция по ней предусматривает год лишения свободы.

Ранее житель Камышина признал вину в убийстве федерального судьи. Тело действующего судьи с огнестрельными и колото-резаными ранениями было обнаружено 14 августа 2025 года в вечернее время у здания Камышинского городского суда.

По предварительным данным, фигурант пошел на преступление на почве ревности. Подозреваемый вечером подкараулил судью у здания Камышинского районного суда, произвел выстрел из карабина «Сайга», после чего надругался над телом. В частности, ревнивец воткнул нож в глаз судьи.

убийства
Волгоградская область
судьи
расправы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Луковый пирог — нежный, сочный и ароматный: идеально на ужин
Путин порекомендовал Госдуме изменить трудовое законодательство
Путин прибыл на Аляску
Туристы погибли из-за упавшей крыши исторического комплекса
Путин заинтересовался добычей редких металлов из отходов
Стало известно, пострадал ли дом Киркорова от загоревшегося участка рядом
Названа тема, которую обязательно затронут Путин и Трамп
Путин выразил соболезнования Пакистану после страшной трагедии
Звезда «Универа» приехал на Аляску к саммиту Путина и Трампа
Депутат Рады рассказал о попытках Зеленского достучаться до Трампа
Макрона заметили на отдыхе в компании накачанных мужчин
Россия и США решат судьбу планеты: мировые лидеры о встрече Путина и Трампа
Домашняя настойка из черной смородины за 14 дней — натуральный вкус
Не только яблоки: удивляем гостей пастилой с лавандой
Бесконечная пробка на Крымский мост попала на видео
В Госдуме оценили идею выплаты 13-й пенсии россиянам
Врачи не смогли спасти получившего пулю около мечети в Швеции
Дмитриев увидел хороший знак перед саммитом президентов на Аляске
В МИД России обеспокоены радикализацией протестов в Сербии
В 2026 году в России может резко сократиться число рабочих-мигрантов
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.