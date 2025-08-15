Реакция прохожих на изувеченное тело судьи в Камышине попала на видео Прохожие равнодушно отреагировали на изувеченное тело убитого судьи в Камышине

Жители Камышина, ставшие очевидцами жестокой расправы над федеральным судьей, равнодушно отреагировали на изувеченное тело убитого, свидетельствует запись с камер видеонаблюдения, опубликованная Telegram-каналом «112». По меньшей мере два пешехода демонстративно проигнорировали лежащий на тротуаре труп.

На опубликованных кадрах видно, как оба пешехода, заметив окровавленный труп с проткнутым глазом и отрезанными гениталиями, не только не вызвали полицию, но даже не сбавили шаг, продолжая движение как ни в чем не бывало. Подобное поведение может подпасть под статью 125 УК РФ о заведомом оставлении в опасности. Максимальная санкция по ней предусматривает год лишения свободы.

Ранее житель Камышина признал вину в убийстве федерального судьи. Тело действующего судьи с огнестрельными и колото-резаными ранениями было обнаружено 14 августа 2025 года в вечернее время у здания Камышинского городского суда.

По предварительным данным, фигурант пошел на преступление на почве ревности. Подозреваемый вечером подкараулил судью у здания Камышинского районного суда, произвел выстрел из карабина «Сайга», после чего надругался над телом. В частности, ревнивец воткнул нож в глаз судьи.