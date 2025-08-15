Американская ракета Supersonic Low-Altitude Missile (SLAM), которая создавалась как предшественник советского «Буревестника», оказалась слишком опасной для использования, сообщили в The National Interest (TNI). Разработка США оставляла за собой радиационный шлейф.

Журналисты отметили, что в итоге проект закрыли по этой причине. Предполагалось, что ракеты будут работать на ядерном прямоточном воздушно-реактивном двигателе, который бы обеспечил практически безграничную дальность боеприпасу. Однако опасность поджидала все страны, над которыми бы пролетела ракета.

У проекта «Плутон» был один существенный недостаток: радиоактивный выхлоп. В то время как атомные подводные лодки и авианосцы оснащены реакторами, предотвращающими выброс радиации, ракета не имела таких гарантий, — рассказали журналисты.

Ранее разведывательное управление Минобороны США подтвердило, что модернизированные российские ракеты «Искандер» значительно снижают эффективность зенитно-ракетных комплексов Patriot ВСУ. Эксперты отмечают, что пять имеющихся у Украины батарей не справляются с новыми угрозами.