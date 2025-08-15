Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 19:50

«Встреча будет короткой»: Риттер предсказал исход саммита на Аляске

Экс-разведчик США Риттер: Путин и Трамп уже согласовали условия перемирия

Скотт Риттер Скотт Риттер Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, которая состоится в Анкоридже на Аляске, будет короткой, выразил уверенность экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в разговоре с ТАСС. По его словам, условия возможного перемирия на Украине с большой долей вероятности уже согласованы.

Я думаю, встреча будет очень короткой, потому что все уже согласовано. Владимир Путин обозначил два условия, при которых возможно прекращение огня. Полный контроль России над Херсонской областью, Запорожской областью, Донецкой Народной Республикой, Луганской Народной Республикой, а также нейтральный статус Украины. Без членства в НАТО, — отметил эксперт.

Эти условия, как считает Риттер, станут основой для немедленного прекращения огня, на чем особенно настаивает Дональд Трамп. При этом вопросы демилитаризации и денацификации отойдут на второй план и будут обсуждаться в рамках последующих переговоров, считает собеседник агентства.

Ранее Трамп исключил возможность предоставления Киеву гарантий безопасности в формате НАТО. При этом американский лидер допустил, что сами по себе гарантии безопасности возможны, но только при участии Европы и других стран.

