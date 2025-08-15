Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 15:39

Трамп исключил предоставление Киеву гарантий безопасности в формате НАТО

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп, беседуя с журналистами на борту своего самолета на пути в Анкоридж, исключил возможность предоставления Киеву гарантий безопасности в формате НАТО. При этом американский лидер допустил, что сами по себе гарантии безопасности возможны, но только при участии Европы и других стран. Прямая трансляция разговора велась на сайте Белого дома.

Возможно (Трамп о предоставлении Киеву гарантий безопасности. — NEWS.ru). Вместе с Европой и другими странами. <...> Но не в формате НАТО, поскольку… Знаете, определенные вещи не произойдут, — сказал он.

Встреча президентов России и США на Аляске начнется в пятницу, 15 августа, в 22:30 по московскому времени. Первой частью саммита станет беседа тет-а-тет с участием только глав государств и переводчиков.

Перед вылетом на встречу с Путиным Трамп оставил небольшое послание. Он заявил в соцсети Truth Social, что предъявляет к встрече большие ожидания, и «ставки высоки».

До этого стало известно, что США могут предложить России экономические стимулы для достижения перемирия на Украине. Центральным пунктом станет предложение совместно разрабатывать месторождения редкоземельных металлов на Аляске, где сосредоточены значительные, в том числе неразведанные запасы природных ресурсов. Другой важной мерой может стать частичное ослабление ограничений против российской авиапромышленности.

Дональд Трамп
США
Украина
НАТО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ атаковали предприятие и соцобъект в Белгороде
Путин побывал в спорткомплексе, открытом им в 2023 году по видеосвязи
Идеальные вяленые томаты: с базиликом для долгого хранения
Не только классика: уникальные рецепты лечо
Раскрыто, повлияет ли должность судьи в Камышине на наказание убийцы
Россиянин угрожал взорвать гранату в ресторане из-за долгого ожидания
Flightradar: еще один российский самолет Ил-76 прибыл на Аляску
«Чужие люди»: Волочкова отреклась от дочери и матери после свадьбы в Москве
Пресняков разводится, дочь Джексона в России: последние новости звезд
Стало известно о состоянии Куклачева после курса лечения сердца
Ресторатор пожаловался на положение дел в отрасли
«Рупор поколений»: продюсер о феномене Виктора Цоя
Профессор раскрыл, что Путин не примет в ходе переговоров на Аляске
В США опасный вирус сгубил четырех человек
Мощный пожар охватил особняк в Строгино
Офицеры ВСУ сбежали с Краснолиманского направления
Поставки российской нефти в одну страну выросли до рекордных объемов
Психолог предостерегла от введения единой формы для школьников
Украинские беспилотники атаковали порт в российском регионе
Психотерапевт назвала неочевидную причину лишнего веса
Дальше
Самое популярное
Кабачковая икра-паштет «Пальчики оближешь»! Ароматная, нежная и вкусная
Общество

Кабачковая икра-паштет «Пальчики оближешь»! Ароматная, нежная и вкусная

Самый простой рецепт пирога с яблоками: готовим «Три стакана»!
Общество

Самый простой рецепт пирога с яблоками: готовим «Три стакана»!

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 августа: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 августа: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.