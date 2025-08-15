Трамп исключил предоставление Киеву гарантий безопасности в формате НАТО

Президент США Дональд Трамп, беседуя с журналистами на борту своего самолета на пути в Анкоридж, исключил возможность предоставления Киеву гарантий безопасности в формате НАТО. При этом американский лидер допустил, что сами по себе гарантии безопасности возможны, но только при участии Европы и других стран. Прямая трансляция разговора велась на сайте Белого дома.

Возможно (Трамп о предоставлении Киеву гарантий безопасности. — NEWS.ru). Вместе с Европой и другими странами. <...> Но не в формате НАТО, поскольку… Знаете, определенные вещи не произойдут, — сказал он.

Встреча президентов России и США на Аляске начнется в пятницу, 15 августа, в 22:30 по московскому времени. Первой частью саммита станет беседа тет-а-тет с участием только глав государств и переводчиков.

Перед вылетом на встречу с Путиным Трамп оставил небольшое послание. Он заявил в соцсети Truth Social, что предъявляет к встрече большие ожидания, и «ставки высоки».

До этого стало известно, что США могут предложить России экономические стимулы для достижения перемирия на Украине. Центральным пунктом станет предложение совместно разрабатывать месторождения редкоземельных металлов на Аляске, где сосредоточены значительные, в том числе неразведанные запасы природных ресурсов. Другой важной мерой может стать частичное ослабление ограничений против российской авиапромышленности.