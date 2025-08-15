Боевое самбо впервые покорило Всемирные игры в Китае ФИАС: соревнования по боевому самбо успешно дебютировали на Всемирных играх

Боевое самбо впервые вошло в программу Всемирных игр 2025 года, проходящих в китайском Чэнду, сообщает Международная федерация самбо (ФИАС). Этот вид спорта стал единственным новшеством по сравнению с предыдущими Играми в Бирмингеме.

Самбо в Чэнду совершило мощный рывок вперед! Мы увидели впечатляющую географию побед и выдающиеся личные подвиги, — отметил президент ФИАС Василий Шестаков.

Соревнования собрали участников из 26 стран, 11 из которых смогли завоевать медали. Всемирные игры проводятся с 1981 года для видов спорта, не включенных в олимпийскую программу. Прежде самбо было представлено только в спортивной дисциплине в 1985 и 1993 годах. Нынешние Игры проходят под патронатом МОК с 7 по 17 августа.

