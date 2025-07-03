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03 июля 2025 в 01:03

Российский олимпийский чемпион по боксу потерпел свое первое поражение

Россиянин Батыргазиев проиграл Диккенсу и потерял титулы WBA и IBA.PRO

Фото: hutterstock/FOTODOM

Российский боксер Альберт Батыргазиев лишился временного титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и титула IBA.PRO во втором полулегком весе. Он проиграл британцу Джеймсу Диккенсу на турнире Международной ассоциации бокса (IBA), который прошел в Стамбуле.

Поединок длился 12 раундов, но уже в четвертом раунде британец одержал победу нокаутом. Батыргазиев дважды оказался в нокдауне, после чего его команда приняла решение прекратить бой, выкинув на ринг полотенце.

Ранее сообщалось, что боец ММА Александр Емельяненко, который перенес операцию на позвоночнике, не вернется к единоборствам после окончательного восстановления. Сейчас он успешно проходит курс реабилитации в Ингушетии и уже самостоятельно передвигается. Емельяненко сможет полностью восстановиться в ближайшее время.

До этого он отклонил предложение врачей оформить инвалидность после операции на позвоночнике. Причиной для хирургического вмешательства послужили проблемы с нижними конечностями.

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