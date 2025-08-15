Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 18:30

Ароматные огурцы по-польски с медом и перцем

Ароматные огурцы по-польски с медом и перцем Ароматные огурцы по-польски с медом и перцем Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Незаменимый гость зимних застолий — от скромной картошечки до царского рулета.

Выберите огурцы-корнишоны безупречной свежести, искупайте под проточной струей. Чистые литровые банки стерилизуйте паром. На донце каждой поместите: пышную корону укропа, 2 ломтика чеснока, 3 шарика душистого перца, ленту свежего хрена, полукольцо острого чили де Арболь (опционально), листик черной смородины. Огурчики установите вертикально, как солдатиков, максимально плотно. Создайте заливку: вскипятите литр родниковой воды, всыпьте 2 ст. л. кристаллов морской соли, вмешайте 2 ст. л. лесного меда до растворения. С огня снимите, влейте 100 мл уксуса (9%). Мгновенно окатите огурцы бурлящим рассолом по самое горлышко. Прикройте стерильными крышками. Дайте банкам пропотеть: установите в кастрюлю с горячей водой (до плечиков), доведите до едва заметного побулькивания, томите ровно четверть часа. Герметично запечатайте ключом, переверните вниз горлышком, укутайте в одеяло. Стерилизация тары — священный ритуал!

Ранее мы писали про: кабачковую икру с азиатским акцентом: ловите уникальный рецепт!

рецепты
огурцы
соленья
домашние заготовки
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Реакция прохожих на изувеченное тело судьи в Камышине попала на видео
Саммит Путина и Трампа на Аляске сегодня, 15 августа: последние новости
Макаревич с трудом набирает публику на свои мероприятия в Грузии
Россиянам рассказали о раннем признаке деменции
Минобороны раскрыло хитрую уловку Киева с ударом по рынку в Сумах
Пашиняна уличили в нарушении норм общественного порядка
Лукашенко сообщил Трампу о дальнейшей работе по освобождению заключенных
Виктора Цоя нет уже 35 лет: что сегодня происходит у его стены на Арбате
«Торпедо» лишился главного тренера
Подозреваемый в жестоком убийстве федерального судьи не отрицает свою вину
Власти уточнили число домов, поврежденных после атаки ВСУ Ростова-на-Дону
Тепло без компромиссов: как окна Melke экономят на отоплении
Популярную актрису заперли в гостинице и пытались изгнать из нее злых духов
Устроившего публичную расправу над судьей арестовали до октября
«Яндекс» анонсировал новый сервис после блокировки Speedtest
Глава РФПИ назвал ключевую повестку встречи Путина и Трампа
Готовят «холокост» для арабов. Куда Израиль хочет выдворить жителей Газы
Куда сходить в Москве в выходные 16–17 августа: питомцы, музыка и куклы
Российская футбольная команда попала в массовое ДТП с фурами
Песков раскрыл детали переговоров Путина и Трампа
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.