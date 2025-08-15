Ароматные огурцы по-польски с медом и перцем

Незаменимый гость зимних застолий — от скромной картошечки до царского рулета.

Выберите огурцы-корнишоны безупречной свежести, искупайте под проточной струей. Чистые литровые банки стерилизуйте паром. На донце каждой поместите: пышную корону укропа, 2 ломтика чеснока, 3 шарика душистого перца, ленту свежего хрена, полукольцо острого чили де Арболь (опционально), листик черной смородины. Огурчики установите вертикально, как солдатиков, максимально плотно. Создайте заливку: вскипятите литр родниковой воды, всыпьте 2 ст. л. кристаллов морской соли, вмешайте 2 ст. л. лесного меда до растворения. С огня снимите, влейте 100 мл уксуса (9%). Мгновенно окатите огурцы бурлящим рассолом по самое горлышко. Прикройте стерильными крышками. Дайте банкам пропотеть: установите в кастрюлю с горячей водой (до плечиков), доведите до едва заметного побулькивания, томите ровно четверть часа. Герметично запечатайте ключом, переверните вниз горлышком, укутайте в одеяло. Стерилизация тары — священный ритуал!

