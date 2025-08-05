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05 августа 2025 в 22:00

Кабачковая икра с азиатским акцентом: ловите уникальный рецепт!

Кабачковая икра с азиатским акцентом: ловите уникальный рецепт! Кабачковая икра с азиатским акцентом: ловите уникальный рецепт! Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Легкая, полезная и невероятно ароматная закуска. Подавайте как дип, соус к рису, грилю или веганскую намазку.

Потребуются молодые кабачки (1,5 кг), 1 крупная красная луковица, 3 зубчика чеснока, свежий корень имбиря (кусочек 3-4 см), 1 стебель свежего лемонграсса (или 1 ч. л. сушеного), 1 красный чили (опционально, для остроты), 400 мл кокосового молока (не сливки), 2 ст. л. кокосового масла (или нейтрального), 1 ст. л. тайского рыбного соуса (или соевого для веганов), сок 1 лайма, 1 ч. л. кокосового или тростникового сахара, свежая кинза (большой пучок), соль по вкусу.

Кабачки разрежьте вдоль, смажьте маслом, запекайте 25–30 мин. при 200 °C до мягкости. Остудите, мякоть выскоблите ложкой. Лук, чеснок, имбирь, лемонграсс (только мягкую часть) и чили мелко порубите. Разогрейте кокосовое масло в воке или сковороде. Обжарьте лук до прозрачности. Добавьте чеснок, имбирь, лемонграсс и чили, жарьте 2-3 мин до аромата. Влейте кокосовое молоко, добавьте сахар и рыбный/соевый соус. Доведите до легкого кипения, убавьте огонь. Добавьте мякоть кабачков, аккуратно перемешайте. Тушите 10–15 мин. на слабом огне, чтобы ароматы соединились. Снимите с огня. Добавьте сок лайма и мелко нарезанную кинзу. Пробейте погружным блендером до гладкости. Попробуйте, сбалансируйте вкус: добавьте соли, сахара или сока лайма по необходимости. Подавайте теплой или охлажденной, украсив кинзой и долькой лайма.

рецепты
икра
кабачки
домашние заготовки
Оксана Головина
О. Головина
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