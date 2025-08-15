Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Спасших директора сафари-парка «Тайган» представили к награде

Аксенов наградил медалью «За мужество и доблесть» спасших директора «Тайгана»

Олег Зубков Олег Зубков Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Сотрудников сафари-парка «Тайган» Татьяну Алексагину и Алексея Данилова, спасших директора Олега Зубкова при нападении льва, наградили медалью «За мужество и доблесть». Соответствующий указ подписал глава Крыма Сергей Аксенов, он опубликован на сайте правительства республики.

Наградить медалью «За мужество и доблесть» Алексагину Татьяну Викторовну <...>, Данилова Алексея Васильевича, — указано в документе.

Их наградили «за самоотверженность, мужество и отвагу, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении служебного долга». Алексагина является рабочим по уходу за животными, а Данилов — самозанятый.

Лев набросился на Зубкова во время кормления в конце июня. Он слишком близко подошел к хищнику во время кормления, и тот схватил мужчину за шею. В результате владелец парка получил серьезную травму головы, шеи, легкого, а также потерял большое количество крови. В начале августа Зубков сообщил, что пока не может полноценно работать в зоне свободного содержания львов из-за проблем с голосом — он нужен для работы с хищниками.

Тайган
происшествия
Сергей Аксенов
Крым
