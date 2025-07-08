Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 июля 2025 в 17:57

«Хрустнул позвоночник»: директор «Тайгана» о страшном нападении льва

Директор парка «Тайган» сообщил, что на него напал молодой лев

Олег Зубков Олег Зубков Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Владелец и руководитель сафари-парка «Тайган» в Крыму Олег Зубков рассказал на пресс-конференции РИА Новости, как на него напал молодой лев. Он слишком близко подошел к хищнику во время кормления, и тот схватил мужчину за шею.

Я чувствовал его зубы, как они сжимаются вокруг позвоночника. Я просто пытался сохранить дыхание. Потому что, как только он перекусил бы сонную артерию, или хрустнул бы позвоночник, или передавил бы трахею, смерть наступила бы мгновенно, — поделился Зубков.

В тот день директор вернулся с отдыха и принялся осматривать парк. Он успел убрать мусор, оставленный туристами, а также прополоть сорняки. Владелец «Тайгана» пожурил сотрудника за ненадлежащее исполнение обязанностей, а затем отправился к львам, где и произошло нападение.

Представитель парка Татьяна Алексагина рассказала, что после выписки Зубков приступил к работе в парке. Предприниматель находится в «Тайгане» и осуществляет полное руководство.

Работники парка радушно встретили директора, вручив ему букет цветов. Одна из сотрудниц «Тайгана» с улыбкой попросила директора комплекса больше «не делать такие стрессы».

Тайган
Олег Зубков
Крым
львы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Учитель музыки без трусов и следователь-насильник: дикие ЧП за день
«Биполярка» по наследству? Повторит ли дочь Даны Борисовой ее путь
Признаки сомнительных вакансий: на что точно стоит обратить внимание
В МЧС заявили о локализации крупного пожара в Ростове-на-Дону
Снесенная ураганом во дворе жилого дома детская площадка попала на видео
Минздрав утвердил стандарты помощи при аборте
Россиянин предстанет перед судом за призывы к разрушению Крымского моста
Трамп обратил Гуантанамо в центр содержания мигрантов из РФ и 25 стран мира
Рогов сообщил об ожесточенных боях на левом берегу Днепра
Девочку чуть не расплющило в машине из-за поваленного ветром дерева
Украинцев рассмешили заявления Сырского о «позициях ВСУ» в Курской области
«На тысячу процентов лучше»: американец признался в любви к России
Российские военные установили флаг в одном населенном пункте в Запорожье
Велопрогулки: маршруты и экипировка для лета
Киев решил вытрясти с украинских порномоделей налоги на фоне неудач ВСУ
Украинских учителей заставляют не понимать русский язык
Выведенные в Черниговскую область силы ВСУ вернулись в сумское приграничье
Не удержал в штанах: мускулистый извращенец снова снял трусы перед девочкой
Украинцы негативно отреагировали на призыв ВСУ полюбить ТЦК
«Врагам не понять»: Кадыров высказался о братстве с Даудовым
Дальше
Самое популярное
Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.