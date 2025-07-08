«Хрустнул позвоночник»: директор «Тайгана» о страшном нападении льва Директор парка «Тайган» сообщил, что на него напал молодой лев

Владелец и руководитель сафари-парка «Тайган» в Крыму Олег Зубков рассказал на пресс-конференции РИА Новости, как на него напал молодой лев. Он слишком близко подошел к хищнику во время кормления, и тот схватил мужчину за шею.

Я чувствовал его зубы, как они сжимаются вокруг позвоночника. Я просто пытался сохранить дыхание. Потому что, как только он перекусил бы сонную артерию, или хрустнул бы позвоночник, или передавил бы трахею, смерть наступила бы мгновенно, — поделился Зубков.

В тот день директор вернулся с отдыха и принялся осматривать парк. Он успел убрать мусор, оставленный туристами, а также прополоть сорняки. Владелец «Тайгана» пожурил сотрудника за ненадлежащее исполнение обязанностей, а затем отправился к львам, где и произошло нападение.

Представитель парка Татьяна Алексагина рассказала, что после выписки Зубков приступил к работе в парке. Предприниматель находится в «Тайгане» и осуществляет полное руководство.

Работники парка радушно встретили директора, вручив ему букет цветов. Одна из сотрудниц «Тайгана» с улыбкой попросила директора комплекса больше «не делать такие стрессы».