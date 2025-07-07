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07 июля 2025 в 14:41

Покалеченный львом владелец «Тайгана» приступил к работе

Владелец парка «Тайган» Зубков приступил к выполнению рабочих обязанностей

Олег Зубков Олег Зубков Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Подвергшийся нападению льва владелец крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков приступил к выполнению своих рабочих обязанностей, сообщила представитель парка Татьяна Алексагина в комментарии РИА Новости. По ее словам, предприниматель находится в «Тайгане» и осуществляет полное руководство его функционированием.

Олег Алексеевич находится в парке и полностью руководит рабочим процессом, — отметила представитель парка.

Ранее на Зубкова напал один из львов, проживающих в парке, в момент, когда предприниматель кормил хищников. Зверь неожиданно набросился на владельца «Тайгана» и вцепился ему в горло. Директор парка получил серьезные повреждения шеи, головы и легкого.

Позже Алексагина объяснила, что хищник не планировал нападать на Зубкова, а сделал это спонтанно из-за резкого звука, который напугал льва. По ее словам, животное спровоцировал скрип двери, которую открыл директор парка.

Кроме того, журналисты сообщили, что напавший на предпринимателя лев не будет усыплен из-за инцидента. По их словам, в экспертной комиссии пришли к мнению, что поведение хищника обусловлено его дикой натурой, а человеком была совершена ошибка.

Тайган
Крым
Олег Зубков
парки
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