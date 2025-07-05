Стало известно, что сделал директор «Тайгана» после возвращения в парк

Стало известно, что сделал директор «Тайгана» после возвращения в парк Директор «Тайгана» Зубков вернулся в парк и приступил к уборке

Переживший нападение льва владелец крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков вернулся в комплекс и приступил к уборке территории, сообщает РЕН ТВ. Для этого он «вооружился» веником с совком.

Работники парка радушно встретили директора, вручив ему букет цветов, говорится в сообщении. Одна из сотрудниц «Тайгана» с улыбкой попросила директора комплекса больше «не делать такие стрессы».

Ранее на Зубкова совершил нападение лев, проживающий в парке. Инцидент произошел во время того, как владелец парка кормил хищников. Животное нанесло предпринимателю серьезную травму головы, шеи и легкого. Также он потерял большое количество крови.

Позже журналисты сообщили, что лев, напавший на Зубкова, не будет усыплен. По словам членов экспертной комиссии, животное не проявило аномальное поведение, а действовало так, как заложено природой. Человек же совершил ошибку, оставшись один на один с диким зверем.

Кроме того, директор мариупольского зоопарка Савелий Вашура отметил теплое отношение Зубкова к животным. По его словам, многие проживающие в парке животные родились в «Тайгане» и знали его директора всю жизнь.