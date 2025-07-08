Покусанный львом владелец «Тайгана» ответил о возможных изменениях в работе Зубков: в «Тайгане» не будут усиливать меры безопасности после нападения льва

Владелец крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков заявил, что не планирует вводить дополнительные меры безопасности после недавнего нападения хищника на него. По его словам, которые приводит ТАСС, все необходимые изменения в системе безопасности были введены после гибели сотрудницы в 2024 году.

После случая с Леокадией Переваловой было очень тщательное расследование, инспекция труда и прочие, которые подняли все, как мы работаем. И в своем месячном расследовании они указали, что бы они хотели, чтобы мы изменили. <…> Ничего дополнительного и сверхъестественного, ничего особо не изменится, — сказал он.

Зубков подчеркнул, что текущая система безопасности является совершенной, а персонал хорошо знает, как действовать в различных ситуациях. В парке содержится несколько сотен хищников, многие из которых представляют смертельную опасность для человека, однако владелец уверен, что принятых мер достаточно для обеспечения безопасности как сотрудников, так и посетителей.

Ранее на Зубкова напал один из львов, проживающих в парке, в момент, когда предприниматель кормил хищников. Зверь неожиданно набросился на владельца «Тайгана» и вцепился ему в горло. Директор парка получил серьезные повреждения шеи, головы и легкого.