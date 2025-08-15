Салат «Аляска» с кабачком и лентами лосося! Обалденно вкусный и простой!

Салат «Аляска» с кабачком: хрустящая свежесть за 15 минут! тот салат — гимн лету: нежные слайсы сырого кабачка, напоминающие льдины, в обрамлении сочного лосося и сливочного авокадо. Холодная подача, яркие акценты и взрыв витаминов!
Рецепт:
1 молодой кабачок (300 г) нарежьте вдоль тонкими слайсами с помощью овощечистки или мандолины. Выложите на ледяную тарелку (секрет хруста!).
Сверху разложите:
150 г слабосоленого лосося ленточками;
1 спелый авокадо кубиками;
1/2 огурца соломкой;
горсть рукколы.
Заправка: Взбейте венчиком 3 ст. л. оливкового масла, сок 1/2 лимона, 1 ч. л. дижонской горчицы, 1 ч. л. жидкого меда, щепотку соли и черного перца. Полейте салат, аккуратно перемешайте кончиками пальцев. Сверху выложите:
2 ст. л. каперсов;
горсть микрозелени;
цедру 1/2 лимона.
Фишки подачи:
• Держите тарелки 10 минут в морозилке перед сервировкой.
• Для драматизма: выкладывайте слоями, как суши-роллы.
• Замените лосось копченой форелью или креветками
