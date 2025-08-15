Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 18:32

Готовлю вместо ужина: запеканка с курицей и кабачком — сочная и хрустящая

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовлю эту запеканку с курицей и кабачком вместо ужина. Ее вкус — настоящее наслаждение: нежное куриное филе в сочетании с сочными тертыми кабачками и хрустящей сырной корочкой создают идеальный баланс текстур.

Для приготовления возьмите: 500 г куриного фарша, 2 средних кабачка (натертых и отжатых от сока), 1 луковицу, 2 яйца, 100 мл сливок, 100 г тертого сыра, 2 зубчика чеснока, соль, перец, зелень. Смешайте фарш с луком, кабачком, яйцами, сливками, чесноком и специями. Выложите массу в смазанную форму, посыпьте сыром и запекайте 35–40 минут при 180°C до золотистой корочки.

Подавайте горячей, украсив зеленью, — эта запеканка хороша как самостоятельное блюдо или с легким салатом. Нежная, сочная и невероятно ароматная, она станет любимым блюдом всей семьи!

Ранее стало известно, как приготовить пирог из лаваша с курицей и грибами — вкуснее пиццы, а готовится 20 минут.

кабачки
запеканки
ужины
рецепты
Дарья Иванова
Д. Иванова
