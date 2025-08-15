Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 21:55

Песков поделился важными планами Путина на Аляске после завершения саммита

Песков: Путин возложит цветы к могиле советских летчиков на Аляске

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин после завершения двустороннего саммита с США возложит цветы к могиле советских летчиков на Аляске, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Глава государства посетит захоронение накануне вылета, передает Первый канал.

Да, могилы наших советских военных пилотов, там и гражданский один похоронен. Мы ожидаем, что после завершения всей программы рабочей, перед вылетом, Путин обязательно возложит цветы, — подчеркнул Песков.

Саммит Путина и Трампа на Аляске должен начаться 15 августа в 11:00 по местному времени (22:00 по московскому), сообщил Белый дом. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что встреча стартует примерно в 11:30 (22:30).

Пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Ливитт также заявила, что формат переговоров лидеров тет-а-тет будет заменен на формулу «три на три». К переговорам с американской стороны также присоединятся госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф. Кто будет представлять Россию, не уточнялось.

Владимир Путин
США
Аляска
Дмитрий Песков
