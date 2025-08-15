Над США появился еще один самолет спецотряда «Россия»

В воздушное пространство США вошел еще один самолет спецотряда «Россия», проинформировал сервис Flightradar. Сообщается, что у этого Ил-96 нет указания пунктов отправления и назначения.

Авиалайнер стал самым отслеживаемым бортом ресурса. В Анкоридже самолет должен приземлиться в течение часа.

Ранее сообщалось, что самолет летного отряда «Россия» Ту-214 приземлился в Анкоридже на Аляске. За полетом воздушного судна следили 458 тысяч человек. Встреча российского президента Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом запланирована на 11:00 по местному времени (22:00 мск).

До этого стало известно, что президент США планирует лично встретить Путина с особыми почестями. Американский лидер намерен организовать церемониальный прием на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, он также планирует расстелить красную дорожку для российского коллеги.

Кроме того, Белый дом обнародовал кадры отправления президента США в Анкоридж. Американский лидер поднялся по трапу на борт воздушного судна, поприветствовал жестом собравшихся, но с журналистами общаться не стал.