15 августа 2025 в 07:00

Картофельная запеканка с сосисками и сыром! Станет хитом вашей кухни

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофельная запеканка с сосисками и сыром! Станет хитом вашей кухни! Нежные слои картофеля, ароматные сосиски и хрустящая сырная корочка — сочетание, от которого невозможно отказаться. Простота приготовления и доступные ингредиенты делают эту запеканку идеальным вариантом для сытного и вкусного ужина.

Ингредиенты

  • Картофель — 1 кг
  • Сосиски — 6 шт. (длинные)
  • Сыр — 150 г
  • Яйца — 6 шт.
  • Соль — по вкусу

Для соуса

  • Молоко — 200 мл
  • Мука — 1 ст. л.
  • Сливочное масло — 10 г
  • Укроп, петрушка — по вкусу
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками. Отварите до полуготовности (5–7 минут в кипящей воде). Сосиски нарежьте колечками, сыр натрите на крупной терке.
  2. Приготовьте соус: растопите масло, добавьте муку, обжарьте 1 минуту, влейте молоко, помешивая, до загустения. Добавьте зелень, соль, перец.
  3. В форму для запекания выложите слоями: картофель, сосиски, залейте соусом. Сверху разбейте яйца, посыпьте сыром. Запекайте при 180 °C 25–30 минут до золотистой корочки.

Ранее мы готовили грибную запеканку с яйцами! Нежная и с хрустящей сырной корочкой.

