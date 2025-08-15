Картофельная запеканка с сосисками и сыром! Станет хитом вашей кухни

Картофельная запеканка с сосисками и сыром! Станет хитом вашей кухни! Нежные слои картофеля, ароматные сосиски и хрустящая сырная корочка — сочетание, от которого невозможно отказаться. Простота приготовления и доступные ингредиенты делают эту запеканку идеальным вариантом для сытного и вкусного ужина.

Ингредиенты

Картофель — 1 кг

Сосиски — 6 шт. (длинные)

Сыр — 150 г

Яйца — 6 шт.

Соль — по вкусу

Для соуса

Молоко — 200 мл

Мука — 1 ст. л.

Сливочное масло — 10 г

Укроп, петрушка — по вкусу

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками. Отварите до полуготовности (5–7 минут в кипящей воде). Сосиски нарежьте колечками, сыр натрите на крупной терке. Приготовьте соус: растопите масло, добавьте муку, обжарьте 1 минуту, влейте молоко, помешивая, до загустения. Добавьте зелень, соль, перец. В форму для запекания выложите слоями: картофель, сосиски, залейте соусом. Сверху разбейте яйца, посыпьте сыром. Запекайте при 180 °C 25–30 минут до золотистой корочки.

