Картофельная запеканка с сосисками и сыром! Станет хитом вашей кухни! Нежные слои картофеля, ароматные сосиски и хрустящая сырная корочка — сочетание, от которого невозможно отказаться. Простота приготовления и доступные ингредиенты делают эту запеканку идеальным вариантом для сытного и вкусного ужина.
Ингредиенты
- Картофель — 1 кг
- Сосиски — 6 шт. (длинные)
- Сыр — 150 г
- Яйца — 6 шт.
- Соль — по вкусу
Для соуса
- Молоко — 200 мл
- Мука — 1 ст. л.
- Сливочное масло — 10 г
- Укроп, петрушка — по вкусу
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление
- Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками. Отварите до полуготовности (5–7 минут в кипящей воде). Сосиски нарежьте колечками, сыр натрите на крупной терке.
- Приготовьте соус: растопите масло, добавьте муку, обжарьте 1 минуту, влейте молоко, помешивая, до загустения. Добавьте зелень, соль, перец.
- В форму для запекания выложите слоями: картофель, сосиски, залейте соусом. Сверху разбейте яйца, посыпьте сыром. Запекайте при 180 °C 25–30 минут до золотистой корочки.
