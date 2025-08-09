Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 августа 2025 в 12:30

Грибная запеканка с яйцами! Нежная и с хрустящей сырной корочкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Грибная запеканка с яйцами! Нежная и с хрустящей сырной корочкой – это то блюдо, после которого тарелки остаются чистыми. Нежные грибы в сливочно-сметанном соусе, запечённые с яйцами и сухарями, создают идеальный баланс текстур и вкусов.

Ингредиенты

  • Грибы свежие (шампиньоны или лесные) – 500 г
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Масло сливочное – 100 г
  • Сметана – 200 г
  • Яйца – 3 шт.
  • Сухари молотые – 4 ст. л.
  • Сыр твёрдый – 50 г.
  • Соль, перец – по вкусу

Приготовление

  1. Очищенные и промытые грибы нарезаем пластинами, лук шинкуем мелкими кубиками. В сковороде растапливаем большую часть сливочного масла и обжариваем лук до золотистого оттенка, затем добавляем грибы. Жарим на сильном огне, пока не испарится выделившаяся жидкость, после чего солим, перчим и вливаем половину сметаны. Убавляем огонь, накрываем крышкой и тушим около 15 минут, пока грибы не станут мягкими. В отдельной миске взбиваем яйца с оставшейся сметаной, добавляем молотые сухари и тщательно перемешиваем до однородности.
  2. Форму для запекания смазываем оставшимся сливочным маслом и слегка присыпаем сухарями. Грибную массу соединяем с яично-сметанной смесью и выкладываем в подготовленную форму, разравнивая поверхность. Посыпаем тёртым сыром и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут до образования аппетитной золотистой корочки.

Ранее мы готовили идеальный творожник с малиной. Вкуснее запеканки и сырников!

грибы
яйца
запеканки
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
