Грибная запеканка с яйцами! Нежная и с хрустящей сырной корочкой – это то блюдо, после которого тарелки остаются чистыми. Нежные грибы в сливочно-сметанном соусе, запечённые с яйцами и сухарями, создают идеальный баланс текстур и вкусов.

Ингредиенты

Грибы свежие (шампиньоны или лесные) – 500 г

Лук репчатый – 1 шт.

Масло сливочное – 100 г

Сметана – 200 г

Яйца – 3 шт.

Сухари молотые – 4 ст. л.

Сыр твёрдый – 50 г.

Соль, перец – по вкусу

Приготовление

Очищенные и промытые грибы нарезаем пластинами, лук шинкуем мелкими кубиками. В сковороде растапливаем большую часть сливочного масла и обжариваем лук до золотистого оттенка, затем добавляем грибы. Жарим на сильном огне, пока не испарится выделившаяся жидкость, после чего солим, перчим и вливаем половину сметаны. Убавляем огонь, накрываем крышкой и тушим около 15 минут, пока грибы не станут мягкими. В отдельной миске взбиваем яйца с оставшейся сметаной, добавляем молотые сухари и тщательно перемешиваем до однородности. Форму для запекания смазываем оставшимся сливочным маслом и слегка присыпаем сухарями. Грибную массу соединяем с яично-сметанной смесью и выкладываем в подготовленную форму, разравнивая поверхность. Посыпаем тёртым сыром и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут до образования аппетитной золотистой корочки.

