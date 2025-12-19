Яйца не варим, а делаем из них блинчики: чумовой салат на Новый год «Сказка» — пальма первенства достанется ему

Яйца не варим, а делаем из них блинчики! Готовим чумовой салат на Новый год «Сказка». Лёгкий, сытный и красиво поданный, он сразу привлекает внимание гостей и создаёт праздничное настроение. Секрет блюда — тонкие яичные блины, нарезанные соломкой, которые напоминают нежную лапшу, и создают необычную текстуру. Простота приготовления, минимальный набор ингредиентов и эффектная подача делают его отличным решением для праздничного ужина.

Для приготовления понадобятся: 4 яйца, 1 ст.л. пшеничной муки, 1 ст.л. картофельного крахмала, 100 г копчёной колбасы (сервелат или салями), 2 свежих огурца, 70 г корейской моркови, 2–3 ст.л. майонеза, растительное масло для жарки, соль и свежемолотый чёрный перец.

Яичные блины готовят, взбив яйца с мукой и крахмалом, обжаривают тонкими слоями по 1–2 минуты с каждой стороны. После остывания блины нарезают соломкой. Колбасу и огурцы нарезают аналогично, морковь укоротите при необходимости. Все ингредиенты смешивают с майонезом, солят и перчат по вкусу, дают салату настояться 15–20 минут или подают сразу в порционных тарелках.

