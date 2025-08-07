Вкуснее запеканки и сырников! Идеальный творожник с малиной

Вкуснее запеканки и сырников! Идеальный творожник с малиной! Нежная воздушная запеканка, которая станет любимым десертом для всей семьи. Готовится за 10 минут из простых ингредиентов, а результат превосходит все ожидания!

Ингредиенты

Творог 5% — 500 г

Яйца — 3 шт.

Сметана 15% — 3 ст. л.

Манная крупа — 3 ст. л.

Сахар — 4 ст. л.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Ванилин — щепотка

Малина свежая/замороженная — 1 стакан

Приготовление

Все ингредиенты (кроме малины) поместите в глубокую миску и взбейте погружным блендером до однородной кремообразной массы. Форму для запекания смажьте сливочным маслом, вылейте творожную массу. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 45 минут до золотистой корочки. Дайте немного остыть перед подачей. Равномерно распределите сверху малину.

