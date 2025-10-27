Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 15:14

Самый вкусный сырный суп с копченой курицей: без возни и долгой варки бульона — простой до безобразия, но все хотят добавки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Самый вкусный сырный суп с копченой курицей: без возни и долгой варки бульона — простой до безобразия, но все хотят добавки. Этот сырный суп с копченой курицей готовится так быстро, что вы не поверите своим глазам. А вкус — просто бомба! Все, кто пробует, просят добавки, настолько он получается насыщенным и ароматным. Знаете, как часто мы откладываем приготовление супа из-за долгого процесса? А тут все так просто, что справится даже начинающая хозяйка! Копченая курочка дает такой потрясающий аромат, что вся семья сбегается на кухню, едва почувствовав запах.

Для нашего быстрого супа берем копченый окорочок — он придаст блюду неповторимый вкус. Картошечка (3 штучки), морковочка и лучок — самые обычные продукты, которые всегда есть под рукой. Плавленый сырок сделает суп нежным и сливочным.

Сначала обжариваем на сковороде мелко нарезанный лук с тертой морковкой — это наша основа. Затем добавляем в кастрюлю нарезанный мелкими кубиками картофель, заливаем водой и варим буквально 5 минут. В это время нарезаем копченую курочку и добавляем в суп с косточками, провариваем. Добавляем в суп плавленый сыр и варим еще 5 минут, чтобы он полностью растворился.

А теперь самое вкусное — сухарики! Нарезаем батон кубиками, смешиваем с давленым чесночком, солью и специями, обжариваем до золотистой корочки. Подаем суп, посыпав свежим укропом и дополнив хрустящими сухариками.

Ранее мы готовили суп с фрикадельками и рисом. Самое уютное домашнее блюдо.

