27 октября 2025 в 14:43

Десерт для тех, кто не любит сложную выпечку: фигурный хворост по бабушкиному рецепту

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот хрустящий десерт я помню еще с детства — бабушка всегда готовила его к нашему приезду. Сейчас я делаю такой хворост для своих детей, и он исчезает со стола буквально за минуты. Удивительно, как из простых продуктов получается такое нежное и воздушное лакомство.

Я начинаю с того, что тщательно растираю желтки (6 шт.) со столовой ложкой сахара (1 ст. л.), потом добавляю сливки (3/4 стакана, примерно 180 мл) и постепенно ввожу муку (2,5 стакана, около 350 г). Тесто получается упругим и эластичным — главное дать ему отдохнуть полчаса под полотенцем. После этого раскатываю его в пласт толщиной около сантиметра, нарезаю на полоски шириной до 6 см и аккуратно скручиваю их спиралью. Обжариваю в хорошо разогретом топленом масле (для жарки), полностью погружая каждую спиральку — так хворост равномерно пропекается и покрывается золотистой корочкой. Готовые хрустящие спиральки выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло, и щедро посыпаю сахарной пудрой (для присыпки).

Ранее также сообщалось о рецепте мяса для тех, кто истосковался по шашлыку. Даже если вам негде развести огонь, с этим рецептом мясо не отличить от блюда на мангале.

