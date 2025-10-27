Банки пожаловались на проблемы из-за СБП Банки в России сообщили о сложностях валютного контроля при переводах через СБП

Банки столкнулись с некоторыми проблемами из-за валютного контроля операций через Систему быстрых платежей, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо Ассоциации российских банков в адрес ЦБ. В рамках такого контроля кредитные организации обязаны запрашивать документы и проверять их, на что приходится тратить время. При этом СБП предполагает выполнение операций в режиме реального времени, и их обработка занимает секунды.

По словам частного инвестора Федора Сидорова, когда сервис работал только на территории России, эта проблема не была критичной. Но с января 2025 года СБП открыла переводы уже в девять стран. В итоге банки оказались между двух огней. С одной стороны, от них требуется мгновенное исполнение платежей, с другой — на них лежит ответственность за качественный валютный контроль.

Ранее Банк России обнародовал Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на период 2026–2028 годов. В документе разъясняются цели ДКП в текущих экономических условиях, а также представлены базовый и альтернативные варианты развития экономики на трехлетний период.