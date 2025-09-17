Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 13:50

Картофель прорастает и вянет? Вы наверняка делаете эти ошибки при хранении

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Неправильное хранение картофеля приводит к быстрой порче, прорастанию и накоплению вредных веществ в клубнях. Основные ошибки возникают из-за несоблюдения температурного режима, уровня влажности и условий освещенности. Избегая распространенных промахов, можно сохранить картофель свежим на протяжении нескольких месяцев.

Критическая ошибка — хранение при комнатной температуре, что вызывает быстрое прорастание и увядание. Идеальные условия: температура +2–4 градуса, влажность 85–90% и полное отсутствие света. Нельзя хранить картофель в полиэтиленовых пакетах — отсутствие вентиляции приводит к образованию конденсата и гниению. Поврежденные и больные клубни должны быть немедленно удалены из основной массы, так как они заражают здоровые овощи. Совместное хранение с луком недопустимо — эти культуры выделяют вещества, ускоряющие порчу друг друга. Картофель не следует мыть перед закладкой на хранение — влага способствует развитию грибковых заболеваний. Регулярный осмотр и переборка клубней позволяют своевременно удалять начавшие портиться экземпляры. Правильно организованное хранение в деревянных ящиках с опилками или в мешках из натуральных материалов обеспечивает сохранность урожая до весны.

Ранее сообщалось, как продлить свежесть мяса. Эти простые приемы помогут избежать порчи продуктов даже без использования морозилки.

еда
продукты
картофель
советы
ошибки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Идеальная картошка по-деревенски: секрет золотистой корочки
Составлен список артистов, поддержавших Пугачеву, несмотря на интервью
Женщина гуляла по авторынку, пока ее дети горели заживо в доме
В Европе прочат Зеленскому крах из-за скандала с взрывчаткой в Грузии
Пригожин объяснил, почему Пугачева покинула Россию
Дмитриев раскрыл, почему число экономических партнеров России растет
В Московской области дали совет по сбору лекарственных трав
Мужчина надругался над 11-летней девочкой в Москве
«Не все так просто»: военэксперт раскрыл сценарий освобождения Запорожья
Аномальная жара унесла жизни почти 30 тысяч человек этим летом
Мэр украинского города нашел в своем кабинете прослушку
Лукашенко сравнил свои навыки владения белорусским и русским языками
В Орле простились с погибшими при разминировании бойцами
В Египте развернули спецоперацию по поиску исчезнувшего артефакта
В Германии раскрыли истинное отношение немцев к антироссийской истерии
Скончался балетмейстер Юрий Папко
Стилист назвала самые модные универсальные укладки волос
Россиянина обманули псевдосотрудники ЖКХ и Росфинмониторинга
В ГД назвали внесение Загитовой в базу «Миротворца» маркетинговым ходом
Домашний питон выбрался из клетки и задушил двухлетнюю девочку
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.