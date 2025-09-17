Картофель прорастает и вянет? Вы наверняка делаете эти ошибки при хранении

Неправильное хранение картофеля приводит к быстрой порче, прорастанию и накоплению вредных веществ в клубнях. Основные ошибки возникают из-за несоблюдения температурного режима, уровня влажности и условий освещенности. Избегая распространенных промахов, можно сохранить картофель свежим на протяжении нескольких месяцев.

Критическая ошибка — хранение при комнатной температуре, что вызывает быстрое прорастание и увядание. Идеальные условия: температура +2–4 градуса, влажность 85–90% и полное отсутствие света. Нельзя хранить картофель в полиэтиленовых пакетах — отсутствие вентиляции приводит к образованию конденсата и гниению. Поврежденные и больные клубни должны быть немедленно удалены из основной массы, так как они заражают здоровые овощи. Совместное хранение с луком недопустимо — эти культуры выделяют вещества, ускоряющие порчу друг друга. Картофель не следует мыть перед закладкой на хранение — влага способствует развитию грибковых заболеваний. Регулярный осмотр и переборка клубней позволяют своевременно удалять начавшие портиться экземпляры. Правильно организованное хранение в деревянных ящиках с опилками или в мешках из натуральных материалов обеспечивает сохранность урожая до весны.

