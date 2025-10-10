Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 16:18

Три картофелины и горстка муки. Обалденные картофельные пончики! Макаю в сметану или сырный соус — вкуснота

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В мире есть рецепты, которые отзываются в душе теплом и беззаботностью детства. Для многих таким вкусом стали картофельные пончики — те самые, что жарила бабушка, пока мы с нетерпением толпились у плиты в ожидании первого, самого румяного колечка. Это гениальное в своей простоте блюдо, где из минимума продуктов рождается настоящее кулинарное волшебство. Всего три картофелины и горсть муки способны превратиться в хрустящие снаружи и невероятно воздушные внутри пончики, которые хороши и как самостоятельная закуска, и как гарнир, и даже как необычный десерт, если посыпать их сахарной пудрой. Аромат, плывущий по кухне во время их приготовления, — это запах счастья и домашнего уюта.

Для приготовления вам понадобится: 3 средние картофелины, 2 столовые ложки муки, 1 яйцо, 2 зубчика чеснока, щепотка соды, соль и черный перец по вкусу, растительное масло для фритюра. Картофель очистите и натрите на мелкой терке. Тщательно отожмите лишний сок через марлю — это главный секрет хрустящих пончиков. В картофельную массу добавьте яйцо, муку, пропущенный через пресс чеснок, соду, соль и перец. Тщательно вымесите однородное тесто. Оно должно быть достаточно густым, чтобы держать форму. В сотейнике или кастрюле с толстым дном разогрейте масло слоем около 4-5 сантиметров. Чтобы проверить температуру, киньте в масло маленький кусочек теста — если оно вокруг него забурлит, можно начинать. Мокрыми руками формируйте небольшие шарики, делайте в них пальцем отверстие и аккуратно опускайте пончики в кипящее масло. Обжаривайте с двух сторон до золотисто-коричневого цвета примерно 3-4 минуты. Готовые пончики выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла. Подавайте их горячими со сметаной или своим любимым соусом.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

рецепты
пончики
картофель
завтраки
перекусы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт объяснил дороговизну такси в Москве
Ценник российского футболиста из ПСЖ упал на €2 млн
Первый канал представит премьеру нового сезона вечернего шоу «Эксклюзив»
Признают погибшими? Что нового известно о пропаже семьи Усольцевых в тайге
«Испытываю неприязнь»: доктор Мясников назвал самый ненавистный диагноз
Развод с Джиганом, измены, четверо детей и коза: как живет Оксана Самойлова
На Кубани обрушилась стена интерната
В Госдуме объяснили, почему Трамп не получил Нобелевскую премию мира
Собянин раскрыл, когда на месте монорельса в Москве появится новый парк
Россиянка задушила пожилую мать в ее доме
«Не до такой степени»: Збруев впервые вышел на связь после госпитализации
«Зима будет долгой, блэкаут будет»: украинцам пообещали непростые времена
Звезда «Счастливого человека» скончалась в возрасте 79 лет
Стало известно, стоит ли ждать от США поставок мощного оружия Украине
Путин объяснил, почему отметил день рождения в кругу военных
«Это только начало»: киевским депутатам пообещали проблемы хуже блэкаута
Умер легендарный солист рок-группы Moody Blues
Никас Сафронов опроверг слухи о болезни
Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке
Военный эксперт оценил последствия блэкаута на Украине для ВС России
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.