17 сентября 2025 в 23:34

Второй за сутки российский школьник пропал под Москвой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Второй за сутки ребенок пропал без вести в Московской области, сообщил Telegram-канал SHOT. По данным журналистов, восьмилетний мальчик исчез в Зеленограде.

В материале говорится, что последний раз его видели бегущим в сторону автобусной остановки. На поиски школьника отправились полицейские и волонтеры, вскоре школьника нашли в поезде, который ехал в сторону Москвы. Пока неизвестно, что побудило ребенка сбежать, — мальчик почти не разговаривает из-за аутизма, потому не объяснил мотивы своего поступка.

Ранее стало известно, что пропавшую после линейки 1 Сентября волгоградскую школьницу обнаружили с травмами в заброшенном здании котельной. Прокуратура организовала проверку для выяснения обстоятельств, при которых 13-летняя девочка получила повреждения.

До этого после нескольких дней интенсивных поисков в Чечне обнаружили тело семилетнего ребенка. Мальчик пропал 8 августа в селе Верхний Наур. В спасательной операции участвовали более трех тысяч человек. Среди них — сотрудники МВД, МЧС, Росгвардии, военные и волонтеры.

Зеленоград
Москва
дети
аутизм
