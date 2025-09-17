Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 23:11

Путин посмертно наградил медалью Луки Крымского врачей под Ярославлем

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин посмертно наградил медалью Луки Крымского погибших сотрудников скорой из Ярославской области Наталию Панову, Светлану Глухову и Сергея Сивкова, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов. В документе говорится, что это награда за самоотверженность.

За самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, — сказано в указе.

Указанные медики погибли в результате ДТП с участием бензовоза в 2022 году. Тогда авария привела к тому, что огонь охватил жилые дома. Все трое сотрудников скорой помощи погибли.

До этого Путин наградил почетной грамотой врача из Камчатского края Мисака Арушаняна за высокий профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях.

Кроме того, начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов получил орден Мужества. 8 сентября ему исполнилось 70 лет.

Тем временем сотрудников Росгвардии, погибших в Орловской области при взрыве на железнодорожных путях, представят к награде. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале добавил, что один из росгвардейцев скончался в больнице накануне ночью, общее число жертв достигло трех человек.

Владимир Путин
Крым
награды
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинские бойцы попали в плен по невнимательности
Водолазы сняли на видео погубивший пять геологов вездеход
Худею вкусно: открыла секрет стройности с тыквой
Уникальный овощ, который топит жиры, — это редька
В Совбезе России раскрыли, благодаря чему Финляндия сохранила независимость
Схожий с гранатой предмет обнаружили в Подмосковье
Хакеры раскрыли судьбу почти трех тысяч иностранцев-наемников в рядах ВСУ
Россиянам назвали полезные свойства осенних ягод
Названы причины, почему россияне больше не хотят ездить на китайских авто
История о смерти экс-мэра Вологды в СИЗО получила неожиданный поворот
Российская туристка пострадала в перестрелке в Турции
На Сумском направлении разгромлены штурмовые группы ВСУ
Около 2,5 тысячи туристов застряли в Гималаях
Раскрыты детали прямой линии Путина
В Госдуме предложили ввести разовый налог на сверхприбыль банков
Виктор Бут объяснил, как Трамп берет европейцев «на понт»
В Кремле назвали сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным
На Сахалине девять тысяч человек остались без питьевой воды
ВС России выдавливают противника из Красноармейска
Россиянам раскрыли правила установки шлагбаума на придомовой территории
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.