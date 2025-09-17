Путин посмертно наградил медалью Луки Крымского врачей под Ярославлем

Президент России Владимир Путин посмертно наградил медалью Луки Крымского погибших сотрудников скорой из Ярославской области Наталию Панову, Светлану Глухову и Сергея Сивкова, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов. В документе говорится, что это награда за самоотверженность.

За самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, — сказано в указе.

Указанные медики погибли в результате ДТП с участием бензовоза в 2022 году. Тогда авария привела к тому, что огонь охватил жилые дома. Все трое сотрудников скорой помощи погибли.

До этого Путин наградил почетной грамотой врача из Камчатского края Мисака Арушаняна за высокий профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях.

Кроме того, начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов получил орден Мужества. 8 сентября ему исполнилось 70 лет.

Тем временем сотрудников Росгвардии, погибших в Орловской области при взрыве на железнодорожных путях, представят к награде. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале добавил, что один из росгвардейцев скончался в больнице накануне ночью, общее число жертв достигло трех человек.