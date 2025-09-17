Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 17:00

«Дом стал ближе»: житель Крыма рассказал о плюсах рейсов в Краснодар

Житель Крыма заявил, что рейсы в Краснодар сократили время на дорогу до его дома

Торжественная церемония встречи первого самолета после возобновления полетов в аэропорту Краснодара Торжественная церемония встречи первого самолета после возобновления полетов в аэропорту Краснодара Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Житель Крыма рассказал корреспонденту NEWS.ru, что возобновление полетов в аэропорт Краснодара существенно сократило время на дорогу до полуострова. По его словам, раньше из Москвы в регион он добирался около шести-семи часов. Мужчина добавил, что рейс из столицы в Краснодар длится примерно три часа 40 минут. Крымчанин отметил, что давно ждал возобновления полетов в этот город.

Так как я сам с Крыма, в Крым было добираться еще сложнее. А сейчас заработал аэропорт [в Краснодаре], дом стал ближе, — сказал мужчина.

Аэропорт Краснодара возобновил работу 11 сентября. По данным Росавиации, полеты воздушных судов будут осуществляться каждый день с 09:00 до 19:00 мск. В тот же день «Аэрофлот» открыл продажу билетов на рейс из столицы.

17 сентября в аэропорту Краснодара приземлился первый после открытия воздушного пространства рейс. Самолет прибыл с опережением графика. Первый за три года рейс выполнил Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот». Самолет вылетел из Шереметьево в 06:40 мск. Управляющий директор аэропорта Дмитрий Кириченко отметил, что в 2026 году воздушная гавань может перейти на круглосуточный режим работы.

Россия
Краснодар
Крым
аэропорты
самолеты
Ариф Адыгезалов
А. Адыгезалов
Оксана Прачёва
О. Прачёва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Скончался балетмейстер Юрий Папко
Стилист назвала самые модные универсальные укладки волос
Россиянина обманули псевдо-сотрудники ЖКХ и Росфинмониторинга
В ГД назвали внесение Загитовой в базу «Миротворца» маркетинговым ходом
Домашний питон выбрался из клетки и задушил двухлетнюю девочку
В Подмосковье мигрантка избила трехлетнего ребенка: почему она на свободе
Врачи четырех больниц спасли жизнь роженице с уникальным осложнением
«Эскортницы и богатые щеголи»: Милонов разнес идею бара «Овуляция» в Москве
«Откосить» невозможно: как изменится призыв в армию, что одобрила Госдума
Студенты сняли шкуру с пойманного медведя на глазах у всего общежития
Тень с ножом в святом месте: маньяк из Сергиева Посада до сих пор на свободе?
Депутаты Госдумы определились с исключениями для медицинской реформы
Известному российскому бизнесмену избрали меру пресечения
В Москве досрочно освободили осужденного за хищение 4,2 млрд бизнесмена
Объяснены причины истерики стран Запада из-за «Орешника»
«С нетерпением ожидает встречи»: в Индии высказались о визите Путина
В МВД раскрыли, как распознать мошеннический онлайн-магазин цветов
В городе разводных мостов появится памятник жертвам пандемии
Путин продлил контрсанкции до конца 2027 года
Эксперт рассказал, как оценить готовность батарей к отопительному сезону
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.