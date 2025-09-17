«Дом стал ближе»: житель Крыма рассказал о плюсах рейсов в Краснодар Житель Крыма заявил, что рейсы в Краснодар сократили время на дорогу до его дома

Житель Крыма рассказал корреспонденту NEWS.ru, что возобновление полетов в аэропорт Краснодара существенно сократило время на дорогу до полуострова. По его словам, раньше из Москвы в регион он добирался около шести-семи часов. Мужчина добавил, что рейс из столицы в Краснодар длится примерно три часа 40 минут. Крымчанин отметил, что давно ждал возобновления полетов в этот город.

Так как я сам с Крыма, в Крым было добираться еще сложнее. А сейчас заработал аэропорт [в Краснодаре], дом стал ближе, — сказал мужчина.

Аэропорт Краснодара возобновил работу 11 сентября. По данным Росавиации, полеты воздушных судов будут осуществляться каждый день с 09:00 до 19:00 мск. В тот же день «Аэрофлот» открыл продажу билетов на рейс из столицы.

17 сентября в аэропорту Краснодара приземлился первый после открытия воздушного пространства рейс. Самолет прибыл с опережением графика. Первый за три года рейс выполнил Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот». Самолет вылетел из Шереметьево в 06:40 мск. Управляющий директор аэропорта Дмитрий Кириченко отметил, что в 2026 году воздушная гавань может перейти на круглосуточный режим работы.