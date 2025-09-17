Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 16:41

Аэропорт Тамбова возобновил работу после введения ограничений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аэропорт Тамбова возобновил прием и выпуск самолетов после введения ограничений, сообщили в пресс-службе Росавиации. Воздушная гавань временно приостанавливала работу для обеспечения мер безопасности.

Аэропорт Тамбов (Донское). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

Прошлой ночью аэропорты Волгограда и Калуги (Грабцево) также временно прекращали работу. Воздушные гавани не принимали и не выпускали самолеты более трех часов. После Росавиация объявила об отмене ограничений.

Между тем в среду, 17 сентября, в аэропорту Краснодара приземлился первый после открытия воздушного пространства рейс. Самолет прибыл с опережением графика. Первый за три года рейс выполнил Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот». Самолет вылетел из Шереметьево в 06:40 мск, общее время в пути составило 3 часа 45 минут

Аэропорт Краснодара возобновил работу 11 сентября. По данным Росавиации, полеты воздушных судов будут осуществляться каждый день с 09:00 до 19:00 по московскому времени.

Росавиация
Тамбов
аэропорты
ограничения
