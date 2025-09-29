Два российских аэропорта временно ограничили полеты Росавиация: ограничения на полеты введены в аэропортах Калуги и Тамбова

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в двух российских аэропортах, заявил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его словам, речь идет об авиагаванях Калуги и Тамбова.

Аэропорты Калуга и Тамбов. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

Ранее план «Ковер» был введен над некоторыми районами Пензенской области, сообщили местные власти. Запреты на полеты фиксировались в аэропорту Самары, Саратова и Волгограда.

До этого выяснилось, что международный аэропорт Казани имени Тукая с утра 23 сентября, примерно в 06:30 по московскому времени, прекратил прием и отправку рейсов. Такое решение было принято исключительно из соображений безопасности полетов. Почти одновременно, около 06:50 мск, по той же причине приостановил свою работу аэропорт в Геленджике.

Также стало известно, что петербургский аэропорт Пулково принял 20 рейсов, которые первоначально направлялись в Москву, но были перенаправлены на запасной аэродром. Девять из этих самолетов после снятия ограничений продолжили путь в пункт назначения.