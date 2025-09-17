Раскрыто, сколько средств выделили на ветеринарные вакцинации за пять лет

Раскрыто, сколько средств выделили на ветеринарные вакцинации за пять лет Патрушев: свыше 17 млрд рублей выделили на ветеринарные вакцинации за пять лет

За последние пять лет на закупку ветеринарных вакцин и средств диагностики было выделено свыше 17 млрд рублей, заявил вице-премьер правительства России Дмитрий Патрушев в ходе заседания постоянно действующей правительственной противоэпизоотической комиссии. По его словам, которые приводит РИАМО, в 2025 году на эти цели регионам направили 4,2 млрд рублей.

Эпизоотическое благополучие — залог устойчивого развития животноводства в РФ. Работа по его обеспечению выстраивается по всей вертикали. На закупку вакцин и средств диагностики в 2025-м правительство РФ выделило регионам 4,2 млрд рублей. Финансирование данного направления планомерно растет, а совокупно за пять лет выделено уже свыше 17 млрд рублей, — уточнил Патрушев.

