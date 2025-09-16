Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 12:38

Власти России хотят ужесточить наказание за скот на дорогах

Правительство России предложило новые штрафы за неправильный выгул скота

Фото: Victor Lisitsin/Global Look Press

В России могут ужесточить ответственность за выпас скота на дорогах и неогороженных участках, передают «Ведомости» со ссылкой на два источника. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, которая после доработки может быть направлена в Госдуму.

Если поправки примут, штрафы для должностных лиц вырастут с 500–1000 до 2500–5000 рублей, для компаний — до 10–20 тыс. рублей. Выпас или перегон животных через дороги вне согласованных мест может обойтись в 2500 рублей вместо нынешних 300.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что за громкий выхлоп и агрессивное «газование» водителям грозит штраф в размере 500 рублей. По его словам, наказание предусмотрено статьей 8.23 КоАП об эксплуатации транспортных средств. Эксперт добавил, что Госдума рассматривает законопроект о повышении штрафа до 5000 рублей. Он подчеркнул, что новые правила вступят в силу только после окончательного утверждения документа и официальной публикации. На данный момент обсуждаются и дорабатываются размеры штрафов для следующего чтения законопроекта.

