Россиянам раскрыли, какой штраф грозит за громкий выхлоп машины Юрист Русяев: за громкий выхлоп водителям грозит штраф в 500 рублей

За громкий выхлоп и «газование» водителям грозит штраф в размере 500 рублей, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, санкция предусмотрена статьей 8.23 КоАП об эксплуатации механических транспортных средств. Юрист уточнил, что Госдума рассматривает инициативу об увеличении штрафа до пяти тысяч рублей.

На данный момент ответственность за чрезмерный шум от автомобиля регулируется статьей 8.23 КоАП РФ: штраф составляет 500 рублей как за слишком громкий выхлоп, так и за превышение нормативов по выбросам загрязняющих веществ. Проект закона, внесенный в Госдуму, предлагает увеличить штраф до пяти тысяч рублей с возможностью повышения регионами до 30 тысяч рублей в зависимости от мощности транспортного средства, — сказал Русяев.

Он отметил, что новые правила начнут действовать только после окончательного утверждения документа в Госдуме и его официальной публикации. По словам юриста, на данный момент повышенные суммы — предмет обсуждения и доработки проекта к следующему чтению.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект об отмене административной ответственности за установку тонированных стекол на транспортное средство. Авторы проекта предлагают исключить часть статьи 12.5 КоАП РФ, которая в настоящее время запрещает тонировку с несоответствующим светопропусканием.