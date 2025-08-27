День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 04:20

Россиянам раскрыли, какой штраф грозит за громкий выхлоп машины

Юрист Русяев: за громкий выхлоп водителям грозит штраф в 500 рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

За громкий выхлоп и «газование» водителям грозит штраф в размере 500 рублей, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, санкция предусмотрена статьей 8.23 КоАП об эксплуатации механических транспортных средств. Юрист уточнил, что Госдума рассматривает инициативу об увеличении штрафа до пяти тысяч рублей.

На данный момент ответственность за чрезмерный шум от автомобиля регулируется статьей 8.23 КоАП РФ: штраф составляет 500 рублей как за слишком громкий выхлоп, так и за превышение нормативов по выбросам загрязняющих веществ. Проект закона, внесенный в Госдуму, предлагает увеличить штраф до пяти тысяч рублей с возможностью повышения регионами до 30 тысяч рублей в зависимости от мощности транспортного средства, — сказал Русяев.

Он отметил, что новые правила начнут действовать только после окончательного утверждения документа в Госдуме и его официальной публикации. По словам юриста, на данный момент повышенные суммы — предмет обсуждения и доработки проекта к следующему чтению.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект об отмене административной ответственности за установку тонированных стекол на транспортное средство. Авторы проекта предлагают исключить часть статьи 12.5 КоАП РФ, которая в настоящее время запрещает тонировку с несоответствующим светопропусканием.

автомобили
законы
штрафы
юристы
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач рассказала, как правильно выбрать растительное масло
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 27 августа
Педиатр раскрыла, как наладить режим школьников после каникул
Трамп упрекнул Украину в стремлении одолеть того, «кто в 15 раз больше» нее
Против экс-замминистра обороны Иванова возбудили еще одно дело
Москвичам объяснили, что грозит за парковку на газонах
Родители подали иск на создателей нейросети из-за самоубийства сына
Уиткофф озвучил важное желание Путина
В Госдуме рассказали, кому нельзя будет давать сим-карту с сентября
Россиян предостерегли от использования пластиковых кухонных приборов
Пытавшихся эвакуировать Наговицыну спасателей будут лечить в Москве
Россиянам раскрыли, какой штраф грозит за громкий выхлоп машины
В Госдуме рассказали, как изменилась упрощенная система налогообложения
В ГД предложили ввести ежегодную выплату учителям
Уиткофф допустил возможность встречи Путина и Зеленского
Психолог дала советы, как перестать расстраиваться из-за неудач
«Ждут момента»: президент Бразилии о завершении конфликта на Украине
Трамп допустил экономическую войну против России из-за Украины
Футболисты из Дагестана отыграли матч в разгар мощного землетрясения
Названы последствия удара дрона по центру Ростова-на-Дону
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре
Спорт

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.