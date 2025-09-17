Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 18:41

Раскрыто, что нужно срочно сделать в случае передачи данных мошенникам

IT-эксперт Седов: если мошенники получили СМС-код, нужно сразу звонить в банк

Если человек, положив трубку, осознал, что в разговоре назвал мошенникам код из СМС, следует срочно звонить в банк, объяснил в разговоре с NEWS.ru эксперт по кибербезопасности Олег Седов. По его словам, всем стоит настроить приложение такие образом, чтобы минимизировать суммы снятия и перевода денег без подтверждения.

В случае с банком нужно сразу связаться и сказать: «Мой аккаунт взломан, данные скомпрометированы». <…> Плюс стоит установить настройки, которые бы минимизировали суммы снятия и перевода средств без подтверждения, — сказал Седов.

Он также посоветовал держать деньги не на картах, а переводить на сберегательные счета, где их не видно мошенникам. Седов отметил, что пользователей должны насторожить два СМС-сообщения подряд: вероятно, кто-то пытается сменить настройки в банковском приложении либо вывести деньги со счетов. Также имеет место вопрос финансовой грамотности, отметил собеседник NEWS.ru.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что мошенники начали применять новую схему обмана россиян через налоговые декларации. Жертвам, зарегистрированным как самозанятые или ИП, звонят якобы из ФНС и утверждают, что в их декларациях обнаружены ошибки.

